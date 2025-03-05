ميونيخ (ألمانيا) : وضع بايرن ميونيخ الألماني قدما في ربع النهائي بعدما فك عقدة مواطنه باير ليفركوزن بقيادة مدربه الاسباني لاعب وسطه السابق شابي ألونسو بالفوز عليه 3 0 الأربعاء على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه الأول في سبع مباريات أمام ليفركوزن بقيادة ألونسو الى هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين التاسعة و75 من ركلة جزاء رافعا رصيده الى تسعة أهداف في 10 مباريات في المسابقة هذا الموسم، فيما سجل جمال موسيالا الهدف الثاني (54).

ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن، علما أنهما يلتقيان للمرة الاولى في المسابقة القارية العريقة.

وفك بايرن ميونيخ النحس الذي لازمه امام ليفركوزن، اذ منذ تولي ألونسو تدريبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022، لم يخسر أي مباراة أمام عملاق بافاريا في ست مواجهات، محققا ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان هذا الموسم حيث تبادلا التعادل في الدوري (1 1 في ميونيخ و0 0 في ليفركوزن)، وأطاح ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي (الدوري والكأس)، ببايرن من ثمن النهائي مسابقة الكأس عندما تغلب عليه 1 0 في ميونيخ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان بايرن ميونيخ صاحب الافضلية في بداية المباراة وضغط بقوة لافتتاح التسجيل لكن دون خطورة على مرمى الحارس التشيكي ماتاي كوفار، قبل أن ينجح كاين في استغلال عرضية للجناح الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من الجهة اليمنى وتابعها برأسية قوية من مسافة قريبة على يمين الحارس (9).

وأنقذ مانويل نوير مرماه من هدف التعادل بتصديه لكرة لاعب الوسط الدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ من مسافة قريبة بعد خطأ فادح للمدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو في إعادتها الى العملاق نوير (14).

وجرب الجناح الفرنسي كينغسلي كومان حظه بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (25)، ثم سدد يوشوا كيميش كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجور القائم الايسر (31).

وعزز موسيالا تقدم النادي البافاري بعدما استغل خطأ فادحا للحارس كوفار في التقاط كرة عرضية لكيميش فأفلتت من يديه وتابعها صانع الالعاب الدولي داخل المرمى الخالي (54).

وهو الهدف الثالث لموسيالا في المسابقة.

واضطر نوير عقب الهدف الى ترك مكانه الى الواعد يوناس أوربيغ (21 عاما) بسبب اصابة عضلية في ساقه اليمنى (58).

وزادت محن ليفركوزن بطرد مدافعه الفرنسي نوردي موكييلي لتلقيه الانذار الثاني (62).

وحصل النادي البافاري على ركلة جزاء اثر اعاقة المدافع الدولي البوركينابي إدمون تابسوبا لكاين داخل المنطقة اثر ركلة ركنية حيث أمسكه بيديه فانبرى لها الأخير بنجاح وبيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة لكوفار مسجلا الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه (75).