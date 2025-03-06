انديان ويلز (الولايات المتحدة) : ودّعت اليابانية ناومي أوساكا من الدور الأول لدورة إنديان ويلز للألف نقطة للسيدات في كرة المضرب، بخسارتها أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين 4 6 و4 6.

وتشارك أوساكا المصنّفة أولى عالميا سابقا والـ 56 حاليا للمرة الاولى في احدى الدورات منذ انسحابها من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير بسبب تعرضها لاصابة في عضلات البطن.

ولم تجد اليابانية البالغة 27 عاما الإيقاع الأفضل أمام أوسوريو المصنفة 52 عالميا، كما عانت في ضرب الكرات في ليلة باردة في صحراء كاليفورنيا.

كسرت أوسوريو إرسال منافساتها في المجموعة الاولى وتقدمت 5 4، وحسمتها لصالحها. عاودت الكرّة في افتتاح المجموعة الثانية، لكن أوساكا ردت الكسر على الفور.

تفوقت الكولومبية مجددا بكسر إرسال أوساكا في الشوط السابع، وبعدما نجحت الأخيرة في إنقاذ نقطة المباراة، تمكنت أوسوريو من إنقاذ أربع نقاط لكسر إرسالها لتحسم المجموعة فالمباراة بضربة أمامية قوية.

وكانت أوساكا التي غابت عن الملاعب لفترة 15 شهرا لانجاب طفلتها شاي عام 2023، استهلت العام الحالي بوصولها إلى نهائي دورة أوكلاند لكنها اضطرت للانسحاب ايضا بسبب الاصابة التي عانت منها في بطولة أستراليا.

من ناحيتها، باتت أوسوريو التي لم يسبق لها أن فازت بمباراة في إنديان ويلز أوّل كولومبية تفوز على مصنّفة أولى عالميا سابقا.

وتواجه أوسوريو التي كللت عودتها بنجاح بعدما انسحبت من دورة ميريدا المكسيكية بسبب إصابة في البطن، في الدور الثاني الدنماركية كلارا تاوسون (22) المتوجة بلقب أوكلاند عقب انسحاب أوساكا.

ولم تكن حال التشيكية بيترا كفيتوفا أفضل في عودتها أيضا إلى الملاعب بعد 7 أشهر من انجاب طفلها بيتر، اذ خرجت بدورها من الدور الأول.

ورغم فوزها بالمجموعة الأولى، إلّا أن أداء كفيتوفا (34 عاما) تراجع في المجموعتين الثانية والثالثة لتخسر أمام الفرنسية فارفارا غراشيفا (70) 6 4 و3 6 و4 6.

أثنت غراشيفا على بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014، قائلة "إذا سمحت لي بالتراجع قليلا، فأنا أريد أن أهنئها، لأنها أنجبت طفلا أخيرا وأنا سعيدة جدا لأنها الآن تتولى دور الأم ولاعبة كرة المضرب، وهو أمر يتطلب الكثير".

وأضافت "إنه أمر ملهم للغاية للرياضة والرياضيين والنساء، إنه أمر مذهل".

وتلعب غراشيفا في الدور التالي مع الشابة الروسية ميرا أندرييفا (17 عاما) التي باتت أصغر لاعبة تحرز لقب احدى دورات الألف نقطة بفوزها في دبي الشهر الماضي.

وفي مباريات أخرى، فازت المخضرمة الفرنسية كارولينا غارسيا على الأميركية برناردا بيرا المشاركة ببطاقة دعوة 6 3 و6 4، وضربت موعدا مع البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة ثانية.

نيشيكوري يواصل القتال

لدى الرجال لماسترز الألف نقطة، فاز الهولندي تالون غريكسبور على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 6 7 (5 7) و6 4 و6 3، وحجز مقعده إلى الدور الثاني حيث سيواجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف أول في الدورة المعفى من الدور الاول على غرار باقي المصنفين الـ 32 عند الرجال والسيدات.

وتغلب الصيني بيو يونتشاوكيت على الأميركي نيشيش باسافاريدي 7 5 و6 4، حيث سيواجه في الدور الثاني الروسي دانييل مدفيديف الخامس وصيف البطل الإسباني كارلوس ألكاراس في العامين الماضيين، علما أن الاخير يسعى إلى لقب ثالث تواليا.

كما فاز المخضرم الياباني كي نيشيكوري الذي كشف خلال بطولة أستراليا المفتوحة أنه كاد أن يضع حدا لمسيرته في ملاعب الكرة الصفراء العام الماضي بعد معارك طويلة مع الإصابة، على الإسباني ياومي مونار 6 2 و5 7 و7 6 (7 3).

وتلقى نيشيكوري العلاج من إصابة في ساقه في المجموعة الثالثة ثم تغلب على تقلص عضلي ليحسم الفوز.

قال الياباني "لم تكن المباراة سهلة. في المجموعة الثالثة كنت أعاني من تقلصات عضلية شديدة، لكنني بطريقة ما عدت وفزت، لذا كانت مباراة جيدة للغاية".