سيدني : توفي نجم كرة المضرب والمعلّق الأسطوري الأسترالي فريد ستول عن عمر ناهز الـ 86 عاما، وفقا لما أعلن مسؤولون الخميس مشيدين بـ "تميزه وتفانيه وحبه العميق لكرة المضرب".

فاز ستول، المولود في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1938 في هورنزبي، ببطولتي فرنسا المفتوحة عام 1965 والولايات المتحدة المفتوحة في العام التالي، كما وصل إلى نهائيات بطولتي أستراليا عامي 1964 و1965 ويمبلدون الانكليزية ثلاث مرات أعوام 1964 و1965 و1966.

لكن أعظم نجاحاته كانت في فئتي الزوجي والزوجي المختلط حيث فاز بـ 17 لقبا في بطولات الغراند سلام، وبجميع البطولات الأربع الكبرى للرجال مرتين على الأقل. يتضمن سجله الفوز بـ 39 لقبا في الفردي، و10 في الزوجي و7 في الزوجي المختلط.

بعد ابتعاده عن ملاعب الكرة الصفراء عمل ستول كمعلق اكتسب شهرة واسعة حيث بات يعرف باسم "صوت كرة المضرب" لأجيال من المشجعين من خلال شبكات "ناين نتوورك" الأسترالية و"فوكس سبورتس" و"إي أس بي أن" الأميركيتين.

أثنى رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب كريغ تايلي على خصال الراحل ستول واصفا إياه بأنه شخصية أيقونية سواء في أستراليا أو على الساحة الدولية.

قال "عندما نتحدث عن العصر الذهبي لأستراليا والانتقال من عالم الهواة إلى الاحتراف، فإن اسم ستول هو من بين الأفضل".

وأضاف "كان فريد عضوا بارزا مع فريق أستراليا في كأس ديفيس، وقد قدّم مساهمات كبيرة للرياضة بعد مسيرته المهنية المزينة، كمدرب وكمعلق بارع".

وتابع "إرثه هو التميّز والتفاني والحب العميق لكرة المضرب. سيتذكر ويعتز كل من حظي بشرف مشاهدة مساهماته تأثيره على الرياضة".