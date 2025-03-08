باريس : أكد باريس سان جرمان استعداده الجيد لزيارة ليفربول الانكليزي الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز كبير على مضيفه رين 4 1، بينها ثنائية للجناح السابق للأخير الدولي عثمان ديمبيليه السبت على ملعب "روازون بارك" في رين في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل ديمبيليه الذي دخل في الشوط الثاني، الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الاولى والثالثة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده الى 20 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وعلى غرار مباراته على ارضه ضد ليفربول (0 1) الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة عندما تناوب مهاجموه على إهدار الفرص وسط تألق حارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر، فرط نادي العاصمة في حسم النتيجة في شوطها الاول واكتفى بهدف واحد سجله برادلي باركولا اثر تمريرة من جناح رين المنتقل هذا الصيف الى فريق العاصمة ديزيريه دويه، خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة بين ساقي الحارس بريس سامبا (27).

وعزز المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو راموش تقدم الضيوف مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من باركولا من الجهة اليسرى فتابعها من مسافة قريبة على يسار سامبا (50).

وانتفض أصحاب الارض ونجحوا في تقليص الفارق عبر المدافع ليان براسييه برأسية من مسافة قريبة إثر رأسية للمدافع جيريمي جاكيه عقب ركلة ركنية (53).

ورد باركولا بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس سامبا (54).

وكان المهاجم أرنو كاليمويندو قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل بعد دقيقتين لولا تدخل حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف (55)، ثم سدد الكندي إسماعيل كونيه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس (57).

"حالة مثالية"

واضطر المدرب الإسباني لويس أنريكي إلى إشراك بعض لاعبيه الاساسيين الذين أراحهم ترقبا لمواجهة ليفربول الثلاثاء، وهم ديمبيليه والظهير المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط البرتغالي فيتينيا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغالي نونو منديش (64)، فكان لهم دور كبير في تأمين الفوز.

وقبل ذلك تألق سافونوف في الحفاظ على تقدم فريقه بتصديه لتسديدة قوية للودوفيك بلاس (79).

وأهدر ديمبيليه فرصة سانحة وسهلة لتعزيز تقدم سان جرمان اثر تمريرة من كفاراتسخيليا والمرمى مشرع أمامه (87).

وعوض ديمبيليه بعد اربع دقائق اثر هجمة منسقة للنادي الباريسي بدأها فيتينيا بتمريرة خلف الدفاع الى حكيمي الذي توغل داخل المنطقة وكان بإمكانه التسجيل لكنه فضل تمريرها الى لاعب برشلونة الإسباني السابق فتابعها داخل المرمى الخالي (90+1).

وختم ديمبيليه الذي استهل مسيرته الاحترافية مع رين موسم 2015 2016 قبل الانتقال الى بوروسيا دورتموند الالماني وبرشلونة ومنه الى سان جرمان الموسم الماضي، المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة زاحفة ذكية من حافة المنطقة (90+4).

وهو الفوز السادس تواليا والـ20 لسان جرمان في الدوري هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق اي هزيمة حتى الان، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدا مؤقتا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مرسيليا الذي يستضيف لنس لاحقا.

واستعد سان جرمان جيدا لمواجهة مضيفه ليفربول الثلاثاء، واستضافة مرسيليا الاحد المقبل في كلاسيكو ساخن.

قال مدربه إنريكي "نحن في حالة مثالية للذهاب لمواجهة ليفربول. ليس لدينا ما نخسره وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة التأهل" إلى ربع النهائي.

وأضاف المدرب الإسباني عن أداء فريقه "كانت مباراة صعبة لكننا قدمنا أداء جادا وهذا يمنحنا الكثير من الأمل قبل الذهاب إلى ليفربول".

واستغل ليل تعثر موناكو امام مضيفه تولوز 1 1 الجمعة في افتتاح المرحلة ولحق به الى المركز الرابع بفوزه الصعب على ضيفه مونبلييه بهدف وحيد سجله هدافه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 50.

ورفع ديفيد رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف المهاجم الانكليزي لمرسيليا مايسون غرينوود وستة أهداف خلف ديمبيليه المتصدر.

ورفع ليل رصيده الى 44 نقطة بفارق الاهداف خلف موناكو، وعمَّق جراح مونبلييه صاحب المركز الأخير بالخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم والسادسة تواليا، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة.