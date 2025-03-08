مدريد : اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا السبت أن "تقلب" مستوى مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي متوقع، نظرا للموسم المتطلب وطبيعة اللاعبين من طينته.

وقدم مبابي أداء متواضعا ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم والمباراة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، وذلك بعد أيام من تسجيله ثلاثية (هاتريك) ضد مانشستر سيتي الإنكليزي.

عانى مبابي في الأشهر الأولى بعد وصوله إلى ملعب سانتياغو برنابيو من باريس سان جرمان، قبل أن يجد نفسه والشباك، بيد أن المباريات الأخيرة أعادت إدخال الشكوك إلى قلوب جماهير "الفريق الملكي".

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية استقبال رايو فايكانو في الدوري حيث يحتل ريال المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة واثنتين عن ريال مدريد "شاهدنا ان أمام أتلتيكو لم يقم بما حققه ضد سيتي. بشكل عام، أعتقد أنه يقوم بعمل جيد جدا ونحن راضون جدا عنه، ونأخذ بعين الاعتبار، وهو يأخذ بعين الاعتبار، انه لن يكون دوما في أفضل مستوياته".

تابع المدرب المحنك "في المباراة ضد أتلتيكو لم يكن في أفضل حالاته".

وفاز ريال على أتلتيكو 2 1 في ذهاب ثمن النهائي، فيما تقام مباراة الرد الأربعاء على ملعب ميتروبوليتانو.

وسجل مبابي (26 عاما) حتى الآن 28 هدفا في 41 مباراة في مختلف المسابقات.

تابع أنشيلوتي "في مثل هذا الموسم المتطلب (التقلب) طبيعي، خصوصا مع لاعب من هذه الطينة".

شرح "اللاعبون ذات الجودة العالية يعانون أكثر من التقلب لأن الأمر وراثي. فاللاعب صاحب الموهبة الرائعة يجد صعوبة في الحفاظ على الثبات، وهذا ما حصل معه في تلك المباراة".

أضاف "مع ذلك، يؤدي بشكل جيد، وإذا كنا في دور الـ16 في دوري الأبطال، فهذا لأنه سجل أربعة أهداف في الدور السابق".