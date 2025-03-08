انديان ويلز (الولايات المتحدة) : خرج الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف ثانيا عالميا وصيف النسخة الاخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، فور دخوله الدور الثاني لدورة إنديان ويلز للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب الجمعة.

وخسر زفيريف، المصنف أول في الدورة في غياب الإيطالي يانيك سينر متصدر الترتيب العالمي بسبب حالة تنشط، أمام الهولندي تالون غريكسبور (43) بنتيجة 6 4 و 6 7 (5 7) و6 7 (4 7) بعد أكثر من ثلاث ساعات.

وهي المرة الأولى منذ عام 2017 وتحديدا منذ البريطاني أندي موراي، يقصى خلالها المصنف أول في الدورة عند الرجال من مباراته الأولى.

واعتبر زفيريف المرشح الأبرز للفوز بالدورة إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب في العامين الماضيين، خاصة في ظل غياب سينر الموقوف لثلاثة أشهر بعد اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

تعرض الألماني للضغوطات طوال اللقاء من قبل غريكسبور الذي لم يتمكن مطلقا من التغلب على أي لاعب من بين الخمسة الأوائل في العالم في 18 محاولة.

وعكست الهزيمة في مباراة متوترة على ملعب ستاديوم كورت المرحلة الصعبة التي يمر بها زفيريف، اذ منذ خسارته نهائي أستراليا أمام سينر خرج خالي الوفاض من دورات بوينوس أيريس وريو دي جانيرو وأكابولكو.

وبعد فوزه بالمجموعة الاولى، تعافي زفيريف من تأخره 2 5 في الثانية وتقدم 6 5، لكنه تعرض للكسر أثناء إرساله للفوز بالمباراة واستغل غريكسبور سلسلة الأخطاء التي ارتكبها الألماني في الشوط الفاصل ليعادل النتيجة.

وأهدر غريكسبور خمس نقاط لحسم المباراة على إرساله والنتيجة 6 5 في المجموعة الثالثة الحاسمة، قبل أن يفوز بالشوط الفاصل.

وكان غريكسبور خسر مواجهاته الخمس الاخيرة أمام زفيريف، منها الاربع العام الماضي.

علّق غريكسبور على فوزه غير المتوقع، قائلا "لقد خسرت أمامه أربع مرات العام الماضي، بما في ذلك خلال رولان غاروس حيث شعرت بحزن شديد، لذلك أنا فخور جدا لأنني تمكنت أخيرا من التغلب عليه".

وأضاف "عانيت من مشكلات في كاحلي خلال الدور الأول، لم أكن أعرف كيف ستكون الأمور اليوم (الجمعة)، كان الجو حارا للغاية، وأنا فخور حقا بأدائي البدني والعقلي".