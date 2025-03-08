انديان ويلز : فوجئ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيا عالميا، بخسارته أمام الهولندي تالون خريكسبور 6 4 ، 6 7 (5 7)، 6 7 (4 7)، الجمعة في الدور الثاني من دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة، فيما تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك بسهولة لدى السيدات.

وثأر خريكسبور لخسارته أمام زفيريف بخمس مجموعات في بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بعدما كان الهولندي متقدما بكسرين للإرسال في المجموعة الحاسمة.

وخسر زفيريف، وصيف بطولة أستراليا المفتوحة والمصنف أول في الدورة في غياب الإيطالي يانيك سينر متصدر الترتيب العالمي بسبب حالة تنشط، المباراة بعد أكثر من ثلاث ساعات.

وهي المرة الأولى منذ عام 2017 وتحديدا منذ البريطاني أندي موراي، يقصى خلالها المصنف أول في الدورة عند الرجال من مباراته الأولى (أعفي زفيريف من خوض الدور الأول).

واعتبر زفيريف المرشح الأبرز للفوز بالدورة إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب في العامين الماضيين، خصوصا في ظل غياب سينر الموقوف لثلاثة أشهر بعد اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

تعرض الألماني للضغوط طوال اللقاء من قبل خريكسبور الذي لم يتمكن مطلقا من التغلب على أي لاعب من بين الخمسة الأوائل في العالم في 18 محاولة.

وعكست الهزيمة في مباراة تنافسية على ملعب ستاديوم كورت المرحلة الصعبة التي يمر بها زفيريف، إذ منذ خسارته نهائي أستراليا أمام سينر، خرج خالي الوفاض من دورات بوينوس أيريس وريو دي جانيرو وأكابولكو.

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى، تعافي زفيريف من تأخره 2 5 في الثانية وتقدم 6 5، لكنه تعرض للكسر أثناء إرساله للفوز بالمباراة واستغل خريكسبور سلسلة الأخطاء التي ارتكبها الألماني في الشوط الفاصل ليعادل النتيجة.

وأهدر خريكسبور خمس نقاط لحسم المباراة على إرساله والنتيجة 6 5 في المجموعة الثالثة الحاسمة، قبل أن يفوز بالشوط الفاصل.

وكان خريكسبور خسر مواجهاته الخمس الأخيرة أمام زفيريف، منها الأربع العام الماضي.

علّق ابن الثامنة والعشرين على فوزه غير المتوقع "لقد خسرت أمامه أربع مرات العام الماضي، بما في ذلك خلال رولان غاروس حيث شعرت بحزن شديد، لذلك أنا فخور جدا لأنني تمكنت أخيرا من التغلب عليه".

وأضاف المصنف 43 عالميا "عانيت من مشكلات في كاحلي خلال الدور الأول، لم أكن أعرف كيف ستكون الأمور اليوم (الجمعة)، كان الجو حارا للغاية، وأنا فخور حقا بأدائي البدني والذهني".

بدوره، قال زفيريف "لطالما عانيت أمامه. لقد خاض مباراة جيدة، لا شك في ذلك. لكن علي التفكير في أدائي قليلا، وهو بعيد جدا عن المكان الذي أريده". وضرب خريكسبور موعدا في الدور الثالث الأحد مع الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار (29) الذي كان متقدما 6 4 على المجري فابيان ماروجان ليضطر الأخير للانسحاب بعد دقائق عدة من وقت مستقطع طبي.

وانضم الأميركي ماركوس جيرون إلى خريكسبور، بعدما حقق أول فوز في مسيرته على أحد المصنفين الخمسة الأوائل، مقصيا النروجي كاسبر برود الرابع 7 6 (7 4)، 3 6، 6 2.

وتأهل الروسي دانييل مدفيديف، وصيف ألكاراس العام في العامين الماضيين، بفوز سهل على الصيني بو يونتشاوكيتي 6 2، 6 2.

وعانى مدفيديف من البرد في مباراة ليلية "سأكون متفاجئا لو ضرب أكثر من خمس كرات فائزة في المباراة. أدركت انه علي وضع الكرة في الملعب والجري".

شفيونتيك بسهولة

ولدى السيدات في الدورة المصنفة ضمن الألف أيضا، بلغت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا، الدور الثالث بسهولة بعد فوزها على الفرنسية المخضرمة كارولين غارسيا 6 2، 6 0.

قالت البولندية الأولى عالميا سابقا وحاملة اللقب "أنا سعيدة لحفاظي على صلابتي حتى النهاية ولتأقلمي مع الظروف".

تابعت شفيونتيك التي لعبت في جو بارد أيضا "المباريات الأولى ليست سهلة، ولم أكن أعرف ماذا أتوقع من كارو، لكني سعيدة للسيطرة منذ البداية".

وترجمت إيغا 6 من 9 كرات لكسر الإرسال، وتعرضت للكسر مرة واحدة في المباراة التي دامت 61 دقيقة، لتضرب موعدا مع الأوكرانية دايانا ياستريمسكا التي أقصت التونسية أنس جابر، المصنفة 32، 6 3، 6 1.

كما بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة الدور الثالث، بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 6 4، 6 2.

قالت بيغولا "بصراحة، كنت أحاول التأقلم مع الظروف. شعرت بأني قادرة على التعامل مع الرياح من الخط الخلفي واستفدت من ذلك على إرسالي.. ثم اللعب بشجاعة وتسجيل بعض النقاط الصعبة من الخلف عندما كانت الريح تعاكسني".

وقلبت الروسية الشابة ميرا أندرييفا التبي أصبحت أصغر لاعبة تحرز لقبا من دورات الألف في دبي الشهر الماضي، تأخرها 0 4 في المجموعة الثانية، لتفوز على الفرنسية فارفارا غراتشيفا السبعين عالميا 7 5، 6 4.