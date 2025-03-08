لوس انجليس : حقق كليفلاند كافالييرز عودة متأخرة على أرض مضيفه شارلوت هورنتس وأسقطه بفارق نقطة يتيمة 118 117، ليحقق فوزه الثالث عشر تواليا الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وكان شارلوت، صاحب المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية، في طريقه لتحقيق مفاجأة كبيرة أمام متصدر الدوري (53 فوزا و10 خسارات)، في ظل تألق مايلز بريدجز صاحب 46 نقطة، ما سمح له بالابتعاد عن ضيفه بفارق تسع نقاط قبل خمس دقائق من نهاية الوقت.

لكن كليفلاند الذي أصبح هذا الأسبوع أول فريق يضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، زحف بثبات لتحقيق فوز جديد.

لعب إيفان موبلي (19 نقطة و10 متابعات) دورا كبيرا بثلاثية محورية عادلت الأرقام 106 106 قبل دقيقتين من النهاية، قبل أن ينجح نجمه دونوفان ميتشل (24 نقطة) بإسقاط ست رميات حرة متتالية.

وأضاف داريوس غارلاند 20 نقطة لكليفلاند الذي يبتعد في صدارة المنطقة الشرقية بفارق ثمانية انتصارات عن الوصيف بوسطن سلتيكس حامل اللقب.

قال مدرب كليفلاند كيني أتكينسون "13 تواليا نعم، أعتقد اننا في حالة جيدة".

تابع "تعين علينا انتزاع الفوز في المباريات الأخيرة، وهو إعداد جيد للبلاي أوف خوض بعض المباريات الصعبة وضرورة الحسم في نهاية المواجهات".