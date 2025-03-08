واشنطن : اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة ان التوترات التجارية مع الجارتين المكسيك وكندا ستعزز استضافة كأس العالم 2026 في كرة القدم، فيما أعلن من البيت الأبيض انشاء فريق عمل للمساعدة في تنظيم البطولة.

متحدثا إلى الصحافيين وهو جالس في المكتب البيضاوي وبجانبه واقفا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، استبعد ترامب التكهنات بأن الخلاف الحالي لإدارته مع كندا والمكسيك، المشاركتين في استضافة مونديال 2026 مع الولايات المتحدة، سيؤثر على تنظيم الحدث الرياضي العالمي.

أجاب ترامب "اه، أعتقد أن ذلك سيجعله (المونديال) أكثر إثارة".

تابع ترامب بعد توقيعه على أمر تنفيذي يقضي بانشاء فريق عمل رسمي لكأس العالم 2026 سيترأسه بنفسه "التوتر شيء جيد... يجعل الأمر أكثر إثارة".

وسيضم فريق العمل وزراء الخارجية، الاقتصاد، الدفاع، العدل، التجارة، النقل والداخلية، ومن المتوقع تعيين رئيس تنفيذي في وقت لاحق.

وقال ترامب إن فريق العمل سيساعد في التخطيط لما وصفه بأمره التنفيذي بأنه "أكبر حدث رياضي في التاريخ".

أضاف الرئيس الأميركي "سننشئ فريق عمل، فريق عمل هام جدا البيت الأبيض معني بكأس العالم 2026، وهي كما تعلمون، حدث كبير".

من جهته، قال إنفانتينو إن مونديال 2026 وكأس العالم للأندية بنظامها الجديد الصيف المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 ناديا للمرة الأولى، ستساهمان في خلق 200 ألف وظيفة جديدة ولديهما تأثير اقتصادي بقيمة 40 مليار دولار أميركي.

أضاف السويسري الإيطالي "وأكثر من ذلك، سنوفر السعادة والفرح لكل العالم، وهذا لا يمكن تقييمه، بالطبع".

تابع إنفانتينو "لذا شكرا لك السيد الرئيس لانشاء فريق العمل هذا، لأنه من الهام أن يشعر كل القادمين إلى الولايات المتحدة بالأمان والترحيب، ولهذا السبب من الهام أن تشكل الحكومة فريق العمل هذا في البيت الأبيض".

وأضاف إنفانتينو إن حجم المونديال المقبل الذي يشارك فيه 48 منتخبا، يعادل تنظيم ثلاث مباريات سوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأميركية) يوميا على مدى شهر.

لاحظ ترامب "هذا مدهش عندما تفكر بالأمر.. لم أسمع بهذا التعبير من قبل".