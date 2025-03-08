برشلونة : تأجلت مباراة برشلونة مع ضيفه أوساسونا المقررة السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم بعد وفاة أحد أطباء النادي الكاتالوني.

وقال متصدر الدوري الإسباني في بيان "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينارو غارسيا بعد ظهر اليوم".

واضاف "لهذا السبب، تم تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا إلى موعد لاحق".

وتابع "يتمنى مجلس الإدارة وجميع أعضاء الجهاز الفني في برشلونة أن ينقلوا خالص تعازيهم لعائلته وأصدقائه، نحن معهم في هذا الوقت العصيب".

وبدأ المشجعون في دخول ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي لحضور مباراة برشلونة وأوساسونا، قبل أن يتم إلغاؤها قبل حوالي 20 دقيقة من انطلاقها الذي كان مقررا في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وقال أوساسونا عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس" (تويتر سابقا): "يود نادي أوساسونا أن ينقل تعازيه العميقة إلى عائلة الطبيب كارليس مينارو غارسيا ويود أن يرسل عناقا كبيرا في هذا الوقت العصيب إلى جميع أعضاء الجهاز الفني لبرشلونة، وكذلك مشجعيهم. فليرقد في سلام".