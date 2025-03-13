مانشستر (المملكة المتحدة) : أبقى مانشستر يونايتد الإنكليزي على فرصته الوحيدة لإنقاذ الموسم وأتلتيك بلباو على حلمه بخوض النهائي على أرضه في 21 أيار/مايو، وذلك بتأهلهما إلى الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم بصحبة فرق بارزة مثل لاتسيو الإيطالي وأينتراخت فرانكفورت الألماني وتوتنهام الإنكليزي.

على ملعب "أولد ترافورد" وبعدما عاد من الباسك بالتعادل 1 1 ذهابا، ظهر يونايتد بشكل جيد جدا الخميس إيابا على أرضه وتغلب على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني 4 1 بفضل ثلاثية للقائد البرتغالي برونو فرنانديش والتفوق العددي، ما خفف الضغط بعض الشيء عن مدربه البرتغالي روبن أموريم.

وفي ظل تقهقره في المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز وخروجه من الدور الخامس لمسابقة الكأس المحلية، سيكون لقب "يوروبا ليغ" الفرصة الوحيدة ليونايتد من أجل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ولم تكن بداية "الشياطين الحمر" سلسة على الإطلاق، إذ اهتزت شباك حارسهم الكاميروني اندري أونانا منذ الدقيقة العاشرة حين تسبب الهولندي ماتيس دي ليخت بركلة جزاء بعد اسقاطه المخضرم ميكل أويارسابال، فانبرى لها الأخير بنجاح.

لكن سرعان ما رد يونايتد بنفس الطريقة من ركلة جزاء انتزعها الدنماركي راسموس هويلوند من إيغور سوبيلديا ونفذها القائد البرتغالي برونو فرنانديش بنجاح (16).

ورغم ضغطه المتواصل والفرص، عجز يونايتد عن الوصول إلى الشباك مجددا لما تبقى من الشوط الأول، لكنه بدأ الثاني بأفضل طريقة ممكنة من خلال حصوله على ركلة جزاء انتزعها الدنماركي باتريك دورغو من أريتس إتوستوندو ونفذها فرنانديش أيضا بنجاح (50).

ثم باتت مهمة المضيف أسهل بكثير بعد اضطرار سوسييداد إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد الفنزويلي جون أرامبورو بسبب خطأ على دورغو (63)، ما منح فرنانديش فرصة تسجيل الثلاثية من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (87) قبل أن يضيف مواطنه ديوغو دالو الرابع بتمريرة من هويلوند (1+90).

ويتواجه يونايتد في ربع النهائي مع ليون الفرنسي الذي جدد تفوقه على ضيفه أف سي أس بي الروماني الذي خسر ذهابا 3 1، وذلك بالفوز عليه برباعية نظيفة سجلها الجورجي جورج ميكوتادزه (14 و47) والغاني إرنست نواما (37 و88).

بلباو وحلم النهائي

وبتصميم خوض النهائي على أرض فريقه، قاد نيكو وليامس أتلتيك بلباو الى ربع النهائي بتسجيله ثنائية عوض بها خسارة الباسكيين 1 2 ذهابا أمام روما الإيطالي، متفوقين إيابا في "سان ماميس" بنتيجة 3 1 في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وضغط بلباو منذ بداية المباراة بحثا عن التسجيل وتعويض فارق الهدف من مباراة الذهاب، الا ان نقطة التحول الابرز تمثلت بطرد مدافع روما الدولي الألماني السابق هوملس، بعد عرقلته المغربي الأصل مروان سنادي الذي كان يتجه للانفراد بالمرمى (11).

واستفاد أصحاب الأرض على أكمل وجه من التفوق العددي للاطباق على روما الذي وجد نفسه في وضع متراجع لكن القائم انقذه عندما تصدى لتسديدة مقوسة من نيكو وليامس (23) الذي عوض هذه الفرصة بافتتاحه التسجيل بعد كرة عرضية من شقيقه إنياكي الذي يمثل المنتخب الغاني، قبل أن يعكسها سنادي لتصل الى نيكو الذي سددها قوية لترتد من الإسباني أنخيلينو الى داخل المرمى (45+3).

وحاول روما فرض التعادل معولا على الهجمات المرتدة، الا ان بلباو بقي الطرف الاكثر تفوقا وأثمر ضغطه عن هدف ثان من كرة رأسية ليوري برشيشي اثر ركلة ركنية (68).

وحسم نيكو وليامس تأهل فريقه بعدما أضاف الثالث والثاني الشخصي له اثر فاصل مهاري في عمق منطقة الجزاء قبل أن يضع كرته في الشباك (82)، ثم قلص روما الفارق متأخرا جدا من ركلة جزاء تسبب بها البديل أندوني غوروسابيل على البديل الآخر ستيفان الشعراوي ونفذها باريديس بنجاح (90+3).

وفي لندن، منح توتنهام مدربه الأسترالي أنج بوستيكوغلو المزيد من الوقت في منصبه المهدد بشكل جدي بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز، وذلك بتعويضه خسارته ذهابا أمام ألكمار الهولندي 0 1 بالفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسي ويلسون أودوبير (26 و74) وجيمس ماديسون (48)، مقابل هدف لبير كومباينرز (63).

ويلتقي سبيرز في ربع النهائي مع أينتراخت فرانكفورت بعدما جدد الأخير تفوقه على أياكس الهولندي الذي خسر ذهابا 1 2، وتغلب على ضيفه 4 1 بفضل ثنائية لماريو غوتسه، حاسما تأهله بفوزه بمجموع المباراتين 6 2.

وتأهل لاتسيو الايطالي بشق الانفس بعدما انتزع هدف التعادل امام فيكتوريا بلزن التشيكي (1 1، و3 2 في مجموع المباراتين) في الدقيقة 77 عبر أليسيو رومانيولي بعدما منح بافل سولك التقدم للضيوف (52).