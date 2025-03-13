لندن : تأهل تشلسي الانكليزي الى ربع نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه اف سي كوبنهاغن الدنماركي 1 0 (3 1 في مجموع المباراتين) في إياب ثمن النهائي الخميس.

وسجل كيرنان ديوسبيري هول هدف النادي اللندني الوحيد (55).

وهذا الفوز الرابع تواليا لفريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في مختلف المسابقات حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الانكليزي.

ويعتبر الفريق اللندني مرشحا فوق العادة لإحراز لقب هذه المسابقة التي تعد الثالثة من ناحية الاهمية على الصعيد القاري، نظرا للفوارق الفنية الشاسعة بينه وبين الفرق الأخرى المشاركة فيها.

ولحق فيورنتينا الايطالي بتشلسي الى الدور المقبل بفوزه على باناثينايكوس اليوناني 3 1، معوضا خسارته ذهابا خارج أرضه 2 3.

وحسم ريال بيتيس الاسباني عبوره بعد فوزه الكبير خارج أرضه على غيمارايش البرتغالي 4 0 بعد تعادلهما ذهابا 2 2.

كما تأهل ياغييلونيا بياليستوك البولندي رغم خسارته امام مضيفه سيركل بروج البلجيكي 0 2، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 0.

وتأهل ايضا ديورغاردن السويدي بتخطيه بافوس القبرصي 3 1 في مجموع المباراتين، وكذلك تسيليي السلوفيني بتغلبه على لوغانو السويسري بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية فاز بها الاخير 5 4 بعدما كان خسر لقاء الذهاب 0 1.