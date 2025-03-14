سان فرانسيسكو : بات ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز أوّل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 4000 رمية ثلاثية الخميس، معززا رقمه القياسي كأعظم لاعب في التاريخ عن الثلاثيات في فوز فريقه الساحق على ساكرامنتو كينغز 130 104 الخميس.

واستهل كوري اللقاء وهو يحتاج إلى ثلاثيتين فقط من أجل تحقيق هذا الرقم القياسي، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله إلى حاجز الـ 25 ألف نقطة في مسيرته السبت الماضي.

واستغرق كوري الذي سيكمل عامه الـ 37 الجمعة، بعض الوقت قبل إكمال الخطوات القليلة الأخيرة في انجازه التاريخي الذي كان من غير الممكن تصوره، قبل أن يُحدث بطل "أن بي آيه" 4 مرات ثورة في فن الرميات الثلاثية.

سجل نجم ووريرز أول ثلاثية له في المباراة في وقت متأخر من الربع الأول، رافعا رصيده إلى 3999 ثلاثية في مسيرته. كانت المحاولة الأولى من ثلاث فقط لكوري في الشوط الأوّل، ليتقدم فريقه بفارق 10 نقاط (61 51).

ونال كوري تشجيع وتصفيق جماهير ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو في الربع الثالث، حين وصل إلى حاجز الـ 4 آلاف ثلاثية من رمية بعيدة عن مسافة 8 أمتار، وذلك قبل 8:19 دقائق من النهاية، مانحا التقدم لفريقه بنتيجة 72 63.

قال كوري لقناة "تي أند تي" عقب فوز فريقه "لقد كانت لحظة مميزة، من الواضح أني حققتها على ملعبنا".

وأضاف بعدما أنهى اللقا برصيد 11 نقطة و5 تمريرات حاسمة ومتابعتين فقط "لقد كانت مباراة غريبة. لم أحصل على العديد من المحاولات حتى الربع الثالث. لكن الطاقة كانت مميزة".

أثنى ستيف كير مدرب ووريرز على نجم ووريرز الأسطوري في الرميات الثلاثية قائلا "إنه لاعب مذهل. يبدو أنه يحطّم الأرقام القياسية أو يُحققها كل أسبوع، لذا اعتدنا على ذلك. لكنه يبقى مميزا".

ودوّن كوري اسمه في سجل أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري، فقبل بروزه لم يسبق لأي لاعب أن سجل 3 آلاف ثلاثية في مسيرته. لكن نجم ووريورز حقق تطورا جذريا في تسجيل الثلاثيات خلال مواسمه الـ 16 في الدوري.

في عام 2005، تصدّر ريجي ميلر قائمة أفضل المسجلين عن الرميات الثلاثية برصيد 2560، قبل أن يحطّم راي ألين رقمه القياسي في عام 2011 برصيد 2973 ثلاثية، وذلك قبل اعلان اعتزاله عام 2014.

بعد سبع سنوات، نجح كوري بدوره في تحطيم الرقم القياسي السابق ووصل إلى حاجز الـ 3 آلاف ثلاثية في كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو إنجاز لم يُضاهِه إلا النجم جيمس هاردن (لوس أنجليس كليبرز) الذي سجل حتّى الآن 3127 ثلاثية.

ومذ أن تجاوز كوري حاجز الـ 3 آلاف نقطة، كان السؤال متى سيصل إلى عتبة الـ 4 آلاف، وليس إن كان سيتمكن من تحقيق هذا الانجاز أم لا. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيصل إلى 5000 نقطة.

يمتد عقده الحالي مع ووريرز حتّى موسم 2026 2027، في حين قال هذا الأسبوع إنه يأمل في البقاء في الملاعب لأطول فترة ممكنة في حال ساعده مستواه ولياقته البدنية.

عندما سُئل عن حلمه في الوصول إلى 5 آلاف ثلاثية الخميس، أكد كوري إنه لم يُفكر في الأمر "أنا أعيش اللحظة، شعرتُ أن 2974 ثلاثية كانت منذ زمن بعيد. لكن من يدري؟ الآن سأبقى في الحاضر".