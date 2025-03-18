لوس انجليس : أوقف دنفر ناغتس سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لغولدن ستايت ووريرز وتغلب عليه 114 105، الإثنين ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

ولم يتأثر ناغتس بغياب نجميه الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي، وتألق في صفوفه أرون غوردون الذي سجل 38 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات حاسمة وأضاف زميله مايكل بورتر جونيور 21 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة. أما أفضل مسجل في صفوف ووريرز فكان جيمي باتلر مع 23 نقطة.

تقدم ناغتس طوال المباراة على ملعب "تشايس سنتر" في كاليفورنيا، لكن ووريرز نجح في تقليص الفارق من 15 إلى ثلاث نقاط أواخر الربع الأخير، قبل أن يستعيد ناغتس توازنه ويخرج فائزا.

وكانت نقطة الضعف الأساسية في صفوف ووريرز الرميات من خارج القوس، حيث نجح لاعبوه بثماني ثلاثيات من أصل 33 محاولة.

وعزز دنفر رصيده في المركز الثالث في المنطقة الغربية بتحقيقه انتصاره الرابع والأربعين مقابل 25 خسارة بالتساوي مع هيوستن روكتس الثاني، في حين تراجع ووريرز إلى المركز السادس (39 29).

وحقق لوس أنجليس ليكرز في غياب نجمه المخضرم ليبرون جيمس فوزا سهلا على سان أنتونيو سبيرز 125 109، في مباراة تألق فيها أوستن ريفز بتسجيله 30 نقطة وأضاف النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 21 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وقلب هيوستن روكتس تخلفه بفارق 25 نقطة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ليخرج فائزا 144 137 بعد التمديد.

وكان كوينتن غريمز أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 46 نقطة، في حين سجل كل من جايلن غرين وجباري سميث جونيور 30 نقطة للفائز.

تقدم سيكسرز الذي غاب عنه نجمه بول جورج بداعي الإصابة 44 28 نقطة في نهاية الربع الأول ثم 78 57 في نهاية الشوط الأول، قبل أن يوسع الفارق إلى 25 نقطة في مطلع الربع الثالث الذي حسمه روكتس في صالحه 45 24 بفضل الثنائي غرين وديلون بروكس (25 نقطة).

وفرض التعادل نفسه 131 131 في نهاية الوقت الأصلي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا حسمه المضيف في صالحه 144 137، محققا فوزه السابع تواليا.

وفرض التعادل نفسه أيضا في نهاية الوقت الاصلي لمباراة ‘نديانا بيسرز ومينيسوتا تمبروولفز التي انتهت بفوز الأول 132 130 بفضل 34 نقطة و10 متابعات وتمريرتين حاسمتين لأوبي توبين، في حين كان أفضل مسجل للخاسر أنتوني ادواردز مع 38 نقطة.

وتغلب نيويورك نيكس بسهولة على ميامي هيت 116 95، بفضل 28 نقطة لميكال بريدجز ليعزز رصيده في المركز الثالث للمنطقة الشرقية مع 43 فوزا و24 خسارة.