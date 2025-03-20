سايتاما : باتت اليابان أول المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات إلى نهائيات مونديال 2026، وذلك بفوزها على ضيفتها البحرين 2 0 الخميس في سايتاما ضمن الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم لمنطقة آسيا.

وبفوزها السادس في منافسات المجموعة الثالثة والذي تحقق بفضل هدفي البديل دايتشي كامادا (66) وتاكيفوسا كوبو (87)، ضمنت اليابان مشاركتها الثامنة تواليا في كأس العالم المقامة بنسختها الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تأهلت منتخباتها من دون تصفيات بما أنها البلدان المضيفة.

ورفع منتخب "الساموراي الأزرق" بفوزه الثالث تواليا رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أستراليا الثانية الفائزة الخميس على إندونيسيا 5 1، و13 عن السعودية الثالثة التي تلتقي لاحقا ضيفتها الصين.

وفي المقابل وبعد تلقيها الهزيمة الثالثة مقابل فوز يتيم، تحتل البحرين المركز الخامس قبل الأخير بست نقاط، وهو نفس رصيد إندونيسيا الرابعة والصين الأخيرة.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث، على أن يخوض الثالث والرابع في كل منها الدور الرابع المؤهل لمنتخبين آخرين. وسيكون هنالك فرصة لمقعد آسيوي إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

ويأتي تأهل اليابان التي تبقى أفضل نتيجة لها في النهائيات وصولها إلى ثمن النهائي خمس مرات من أصل سبع مشاركات، بينها واحدة على أرضها عام 2002 حين تشاركت الضيافة مع كوريا الجنوبية، قبل ثلاث جولات على نهاية الدور الثالث الحاسم ومبارياتها مع السعودية بعد خمسة أيام، ثم أستراليا في 5 حزيران/يونيو وإندونيسيا في 10 منه.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من الطرفين خاصة من أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل عبر واتارو إندو في الدقيقة 9 لكن الحكم ألغاه بسبب لمسة يد على أياسي أويدا.

ولم يقدم بعدها الطرفان الكثير، إذ تبادلا الهجمات من دون فعالية أمام المرميين حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين مرر هيديماسا موريتا كرة بينية إلى كاورو ميتوما الذي واجه الحارس إبراهيم لطف الله لكنه سددها عالية (45+1).

ورغم التغييرات التي أجراها الطرفان، بقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى الدقيقة 66 حين تمكن البديل كامادا بعد لعبة جماعية وتمريرة من كوبو وضعته في مواجهة الحارس البحريني من افتتاح التسجيل.