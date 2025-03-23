ميامي : بات البلغاري غريغور ديميتروف، المصنّف 15 عالميا، أوّل المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدورة ميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف (23) بنتيجة 6 7 (3 7) و6 4 و7 5 الأحد.

واحتاج ديميتروف (33 عاما)، وصيف البطل العام الماضي، إلى ساعتين و38 دقيقة للخروج فائزا من الدور الثالث بعدما خسر المجموعة الأولى بالشوط الفاصل "تاي بريك"، في حين حافظ كل لاعب على ارساله.

وانتفص ديميتروف، المصنّف ثالثا عالميا سابقا، في المجموعة الثانية فنجح في كسر إرسال منافسه بعدما كان التعادل سيّد الموقف 3 3، بعدما سنحت له الفرصة بتحقيق ذلك والنتيجة 2 2.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، حصل ديميتروف على الفرصة الأخيرة للكسر والنتيجة 3 3، إلّا أن الروسي سدد 3 ارسالات ناجحة، وحصل بدوره على عدة كرات للكسر والنتيجة 4 3.

بقي البلغاري في أجواء اللقاء بانقاذه الكسر قبل أن يكرر سيناريو كسر إرسال منافسه ليعادل النتيجة 5 5، ثم يفوز بارساله ويحسم المجموعة فالمباراة، رغم نجاح خاتشانوف في انقاذ كرتين للحسم ضده.

قال ديميتروف الذي بات رابع لاعب ما زال يمارس كرة المضرب يحقق 100 فوز في دورات الماسترز للألف نقطة على الملاعب الصلبة "إنه لأمر رائع. في العام الماضي أعتقد أنني حققت 100 فوز داخل الصالات، والآن هذا الانجاز. الأمر رائع في كل مرة تحقق فيها مثل هذا الإنجاز".

وأضاف مثنيا على منافسه "نعرف بعضنا البعض جيدا، ونتدرب معا لفترة طويلة، لذلك لم تكن هناك أسرار بيننا. في النهاية، كان الأمر يتعلق ببضع نقاط".

وتقدّم ديميتروف على منافسه في المواجهات بينهما بنتيجة 5 1، علما أن خاتشانوف كان خرج منتصرا من المواجهة الأخيرة في الدور ربع النهائي لدورة باريس لماسترز الألف نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وضرب ديميتروف موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من المباراة بين الأميركي براندون ناكاشيما (32) والبلجيكي دافيد غوفان (55) الفائز لذي كان حقق مفاجأة مدوية باسقاطه الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا، في الدور السابق.

ولدى السيدات لدورات الألف نقطة، واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا تقدمها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على البلجيكية إليز ميرتنز (27) بنتيجة 7 6 (7 2) و6 1 في الدور الثالث.

ولم تخسر شفيونتيك قبل ثمن النهائي في دورات الألف نقطة منذ سينسيناتي عام 2021.

تقدمت البولندية 5 2 في المجموعة الأولى، إلّا أن ميرتنز قاومت وعدلت النتيجة 5 5، قبل أن تفرض شفيونتيك كلمتها الاخيرة في الشوط الفاصل.

ورفعت شفيونتيك من مستوى ارسالها الاول من 60 في المئة في المجموعة الأولى إلى 79 في الثانية، لتهيمن على منافستها التي لم تتمكن من الفوز سوى بشوط يتيم.

قالت شفيونتيك "في المجموعة الأولى، لم أكن أرسل بشكل مثالي. أنا سعيدة لأنني تحليت بالصبر الكافي للعمل بجد، وفي المجموعة الثانية شعرت بتطور كبير".

وتواجه شفيونتيك في الدور التالي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (22) التي احتاجت إلى 3 مجموعات للفوز على التشيكية كارولينا موتخوفا (15) 6 2 و3 6 و6 2.