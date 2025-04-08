باريس : يعود الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي والغائب عن الجولات الثلاث الأولى هذا الموسم بسبب اصابة في يده اليسرى، إلى منافسات الفئة الأولى في جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل هذا الأسبوع، وفقا لما أفاد الفريق الثلاثاء.

وقال الدراج البالغ 27 عاما في بيان "لديّ رغبة كبيرة في العودة إلى الحلبة وأنا سعيد على الأقل بمحاولة التسابق في قطر".

وأضاف "لا أعرف حالتي البدنية، لستُ بالتأكيد في كامل لياقتي. سأبذل قصارى جهدي وأتحسن تدريجيا" مشددا على انه "غير متأكد حتى من قدرتي على إنهاء السباق" الذي يمتد على مدار 22 لفة على حلبة لوسيل (5.4 كلم).

وحذّر فريق أبريليا أيضا من أن "مشاركته (...) تظل مشروطة بموافقة الطاقم الطبي لبطولة العالم للدراجات النارية".

وتعرض مارتين الذي كان أصيب خلال تجارب ما قبل الموسم في مدينة سيبانغ الماليزية وأجرى عملية جراحة في شباط/فبراير لسقطة جديدة واحتاج مجددا إلى جراحة في يده اليسرى في نهاية الشهر ذاته قبل الجولة الافتتاحية في تايلاند.

وبعد غيابه عن السباقات الثلاثة الأولى، باتت فرص الدراج الإسباني للاحتفاظ بلقبه ضئيلة.