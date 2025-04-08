لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل زاك لافين 43 نقطة وقاد فريقه ساكرامنتو كينغز للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 127 117 وتعزيز موقعه لخوض الملحق المؤهل "بلاي إن"، في امسية الإثنين التي شهدت اقامة مباراتين فقط في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وقلب كينغز الذي يصارع لخوض الـ "بلاي إن" تأخره بفارق 18 نقطة ليخرج فائزا من ملعب "ليتل كيزرز أرينا" في ديترويت.

وقدّم الثلاثي لافين وديمار ديروزن والليتواني دومانتاس سابونيس أداء خارقا مرة جديدة أمام بيستونز الذي سبق له أن ضمن مقعده في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" عن المنطقة الشرقية باحتلاله للمركز السادس برصيد 43 فوزا مقابل 36 هزيمة.

وحقق كينغز فوزه الثاني تواليا خارج ملعبه بعدما كان اسقط كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية 120 113 الأحد، في مباراة تألق فيها ايضا الثلاثي لافين (37 نقطة، بينها 11 في الربع الأخير) وديروزن (28 نقطة) وسابونيس (27 مع 9 متابعات).

وواصل لافين على الزخم ذاته في ديترويت، فسجل 8 رميات ثلاثية منهيا المباراة مع 43 نقطة، أضاف إليها 4 تمريرات حاسمة و3 متابعات، فيما ساهم ديروزن بـ 37 نقطة وحقق سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) مع 19 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وسمح الفوز لكينغز بالاحتفاظ بالمركز التاسع في المنطقة الغربية برصيد 39 فوزا مقابل 40 هزيمة، متقدما على دالاس مافريكس العاشر (38 41).

وقبل 4 مباريات من اسدال الستار على منافسات الدوري المنتظم الاحد المقبل، بات كينغز ومافريكس على بعد خطوات من التأهل إلى الملحق "بلاي إن"، حيث أن الفريق الوحيد القادر على إقصاء أحدهما وهو فينيكس صنز صاحب المركز الحادي عشر، يملك ثلاثة انتصارات أقل برصيد 35 فوزا مقابل 43 هزيمة.