برلين : قال المهاجم الدولي السابق الالماني يورغن كلينسمان إن الانكليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ هو من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

واعتبر كلينسمان، الفائز بمونديال إيطاليا 1990، أن كاين يجب أن يكون "من بين أفضل ثلاثة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية"، التي تُمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، لكنه أضاف أن الوصول إلى المراحل الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا سيكون حاسما للمهاجم البالغ 31 عاما.

ويستقبل بايرن ميونيخ بقيادة هداف منتخب "الأسود الثلاثة" إنتر الإيطالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم، قبل أن يحلّ عليه ضيفا في 16 الشهر الحالي.

وقال كلينسمان (60 عاما) لوكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى في اتصال من منزله في لوس أنجليس الإثنين "إذا وصلت على الأقل إلى المربع الذهبي، وربما إذا فزت بدوري أبطال أوروبا، فإن ذلك سيأتي" من تلقاء نفسه.

وكان مايكل أوين آخر لاعب إنكليزي يفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2001.

ورأى كلينسمان الذي على غرار كاين انتقل من توتنهام إلى بايرن، أوجه تشابه بين مسيرتيهما "لديه وضع مشابه لما مررت به على مستوى الأندية. حتى مغادرتي توتنهام وانتقالي إلى بايرن، لم أكن قد فزت بأي لقب مع ناد".

وتابع "لطالما قلت إنه إذا غادر هاري فريق توتنهام في وقت ما، فسيحصل على فرصة الفوز بالألقاب مع ناديه الجديد".

ويحتل بايرن صدارة الدوري متقدما بفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب، وذلك قبل 6 جولات من النهاية، ما يشرّع الباب أمام كاين للفوز بباكورة ألقابه.

مازح كلينسمان الذي لم يفز بجائزة الكرة الذهبية، لكنه احتل المركز الثاني في تصويت عام 1995، قائلًا إن التوقيت، وليس الموهبة، هو ما منعه من رفع أكبر جائزة فردية في هذه الرياضة "كنت غير محظوظ بعض الشيء، لأنه عندما حصلت على المركز الثاني، كانوا قد فتحوا الباب للمرة الأولى على الإطلاق للاعبين من خارج أوروبا. ثم جاء (الليبيري) جورج وياه، الذي قدّم موسما رائعا مع ميلان (الإيطالي)" حين بات أوّل لاعب إفريقي، والوحيد حتى الآن، يحرز الجائزة المرموقة.