ميلانو : بلغ إنتر الإيطالي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بتعادله مع ضيفه بايرن ميونيخ الالماني 2 2 الاربعاء في ميلانو في اياب ربع النهائي.

وسجل الارجنتيني لاوتارو مارتينيس (58) والفرنسي بنجامان بافار (61) هدفي إنتر الفائز 2 1 ذهابا في ميونيخ، والانكليزيان هاري كاين (52) واريك داير (76) هدفي بايرن.

ويلتقي إنتر الذي خسر نهائي عام 2023 امام مانشستر سيتي الانكليزي، في نصف النهائي مع برشلونة الاسباني المتأهل الثلاثاء على حساب بوروسيا دورتموند الألماني الوصيف.

وخلافا لمباراة الذهاب، قرر المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فنسان كومباني اشراك المهاجم المخضرم توماس مولر اساسيا.

وكان مولر دخل ذهابا في الدقيقة 74 ونجح في ادراك التعادل لفريقه في الدقيقة 85 قبل ان يسقط فريقه 1 2 بهدف متاخر. كما تألق في المباراة ضد دورتموند في الدوري الالماني (2 2) نهاية الاسبوع الماضي وصنع هدفا.

وخاض مولر مباراته الـ163 في دوري الابطال وتساوى مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل، اجرى نظيره في إنتر سيموني إنزاغي تغييرا وحيدا على تشكيلة الذهاب باشراك فيديريكو دي ماركو العائد من الاصابة بدلا من البرازيلي كارلوس اوغوستو.

وبدأ بايرن ضاغطا في محاولة لقلب تخلفه ذهابا، لكن التسديدة الخطيرة الاولى كان لإنتر عن طريق ديماركو تصدى لها حارس بايرن الشاب يوناس اوربيغ (7)، رد عليها لاعب وسط إنتر الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو بكرة مرت الى جانب القائم (33).

وسدد لوروا سانيه كرة ارتطمت بأحد المدافعين في اللحظة الاخيرة (36)، واخرى من يوزوا كيميش سيطر عليها حارس مرمى بايرن السابق السويسري يان سومر (38).

وفي مطلع الشوط الثاني نجح هداف بايرن ميونيخ كاين في افتتاح التسجيل عندما وصلته كرة داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها ماكرة زاحفة بعيدا عن متناول سومر (52).

لكن رد إنتر لم يدم طويلا لانه نجح في ادراك التعادل عبر هدافه وقائده مارتينيس (58) مستغلا كرة مرتدة من كيميش اثر ركلة ركنية فسددها قوية من مسافة قريبة داخل المرمى.

وسرعان ما تقدم إنتر عندما رفع تشالهانوغلو كرة ركنية تابعها مدافع بايرن ميونيخ السابق بافار برأسية قوية في سقف الشباك (61).

ورمى بايرن ميونيخ لتعديل النتيجة وكان له ما اراد عندما تابع داير كرة رأسية ساقطة وقف سومر عاجزا عن التصدي لها (76).