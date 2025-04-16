لوس انجليس : حجز غولدن ستايت ووريرز مكانا له في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين عقب فوزه الصعب على ممفيس غريزليز 121 116 ضمن ملحق "بلاي إن" الثلاثاء.

وجاءت المباراة صاخبة بعد أن سطر غريزليز عودة كبيرة في الربع الثالث عندما قلص الفارق الى ثلاث نقاط (94 91) قبل بداية الربع الاخير بعدما وصل تقدم ووريرز الى 20 نقطة في احدى فترات اللقاء.

لكن ثنائية جيمي باتلر وستيفن كوري كانت حاسمة لمصلحة ووريرز بتسجيلهما 38 و37 نقطة تواليا ليحسما تأهل فريقهما الى الادوار النهائية حيث سيواجه ووريرز هيوستن روكتس الثاني.

من جهة أخرى، قاد كول أنتوني فريقه أورلاندو ماجيك لحجز مكان له في الادوار النهائية بعد الفوز على أتلانتا هوكس 120 95.

وسجل أنتوني 26 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء ليقود أورلاندو لحسم المباراة الافتتاحية لملحق البلاي إن ضمن المنطقة الشرقية، حيث لعبت دكة البدلاء دورا كبيرا في ترجيح كفة ماجيك.

وسيواجه أورلاندو في الدور الاول من البلاي أوف بوسطن سلتيكس الثاني حيث تقام المباراة الاولى من سلسلة المباريات السبع الاحد.

وتألق البديلان أنتوني وأنتوني بلاك من خلال تسجيلهما 42 نقطة معا، بينها سبع ثلاثيات ليمنحا أورلاندو الفوز. كما أضاف لاعب الإرتكاز ويندل كارتر جونيور 19 نقطة وباولو بانكيرو 17 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

كما أنهى الالماني فرانتس فاغنر اللقاء بـ 13 نقطة و13 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

من جهته، سجل نجم هوكس تراي يونغ 28 نقط قبل أن يطرد من المباراة في أواخر الربع الرابع والاخير.

وبعد بداية متقلبة بين الفريقين خلال الربع الاول شهد تبادل التقدم ست مرات، أحكم أورلاندو هيمنته على اللقاء بتسجيله 18 نقطة مقابل أربع ليدخل ماجيك الربع الثاني متقدما 32 17.