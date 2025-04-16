لندن : يتطلع مانشستر يونايتد الانكليزي إلى حجز بطاقة التأهل الى نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم عندما يستضيف ليون الفرنسي الخميس في إياب الدور ربع النهائي في فرصته الاخيرة لانقاذ موسمه الكارثي.

لا يبدو طريق يونايتد مفروشا بالورود خصوصا بعد خسارته الاخيرة أمام نيوكاسل يونايتد 1 4 في "بريميرليغ"، وقبلها تعادله ذهابا مع ليون 2 2 في لقاء شهد ارتكاب حارسه الكاميروني أندري أونانا خطأين مباشرين في الهدفين اللذين دخلا شباك "الشياطين الحمر"، أحدهما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

دفع أونانا ثمن هذه الأخطاء غاليا فأبقاه مدرب الفريق البرتغالي أموريم (40 عاما) على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل، وزجّ بالحارس التركي ألتاي بايندير بدلا منه ليرتكب الاخير بدوره خطأ فادحا تسبب بالهدف الرابع لنيوكاسل.

ولا يعاني أونانا فقط بين الخشبات الثلاث بل خارجها أيضا، حيث دخل في حرب كلامية مع لاعب ليون الحالي ويونايتد السابق الصربي نيمانيا ماتيتش الذي وصفه بـ "أحد أسوأ الحراس في تاريخ يونايتد"، ردا على تصريح من الكاميروني بأن يونايتد "أفضل بكثير" من ليون.

وسيكون على المدرب البرتغالي اتخاذ قراره المفصلي والحاسم في فترة صعبة يمر بها النادي، حيث يطرح السؤال التالي: هل يعيد أونانا لحراسة العرين أم يختار بايندير مجددا؟

ويدرك أموريم جيدا أن المسابقة القارية الثانية التي توّج يونايتد بلقبها في موسم 2016 2017 بقيادة مواطنه جوزيه مورينيو، تشكّل الملاذ الاخير لانقاذ موسم "الشياطين الحمر" الذين يحتلون المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز في مشهد غير مألوف لأبطال إنكلترا 20 مرة، فتخطي عقبة ليون سيُبقي على آمالهم بإحراز اللقب وحجز مقعدهم في مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

أنفق يونايتد تحت قيادة مدربه السابق الهولندي إريك تن هاغ 62 مليون دولار أميركي للتعاقد مع أونانا من انتر الايطالي في عام 2023 كبديل للاسباني دافيد دي خيا. لكن إبن الـ 29 عاما الذي أظهر لمحات من التألق خلال بداياته في "أولد ترافورد" عابه أيضا بعض لحظات إنعدام التوازن جعلت الكثير من عشاق يونايتد يصفونه بـ "حارس الكوارث".

أموريم يدافع عن أونانا

دافع أموريم عن أونانا معتبرا أن الأخطاء "يمكن أن تحدث"، و"إذا كنت تلعب كرة القدم وتخوض العديد من المباريات، يمكن أن ترتكب أخطاء. لا يوجد شيء يمكنني قوله لأندري في هذه اللحظة سيكون مفيدا".

وأضاف "لا يزال أمامنا مباراة واحدة لتغيير كل شيء، ويجب أن يكون هذا تركيزنا".

وعن الفوز بلقاء الاياب، علّق قائلا "أعتقد أن النسبة هي 50 50. إنها مباراة صعبة جدا. لكن عندما نلعب على أرضنا وبين جمهورنا، نلعب وكأننا نملك لاعبا إضافيا".

ويواجه يونايتد منافسا يمر بفترة ثبات كبيرة حيث فاز ليون، الذي تقدم الى المركز الرابع في الدوري، بسبع من مبارياته التسع الاخيرة في مختلف المسابقات منذ بداية شهر آذار/مارس، كما انه لم يخسر في مبارياته الـ 13 الاخيرة خارج أرضه في المسابقة القارية.

ولن تقل مهمة النادي الانكليزي الآخر توتنهام صعوبة عندما يحل على أينتراخت فرانكفورت الالماني بطل نسخة 2022 بعد تعادلهما ذهابا 1 1.

ويتطلع فرانكفورت الى بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر سبعة مواسم، فيما ينشد سبيرز إنقاذ موسمه الكارثي حيث يقبع في المركز الخامس عشر في "بريميرليغ".

ويقدّم فرانكفورت اداء ثابتا على مدار الموسم، فهو يسير بثبات نحو تحقيق أفضل نتيجة له في الدوري الالماني منذ ثلاثة عقود باحتلاله راهنا المركز الثالث، على الرغم من خسارته لخدمات هدافه المصري عمر مرموش المنتقل إلى مانشستر سيتي الانكليزي في سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يتردد دينو توبمولر مدرب فرانكفورت على نحو مفاجئ بمنح لاعبيه يوم إجازة الإثنين على الرغم من حساسية هذا الاسبوع، موضحا أن فريقه افتقد لـ "الطاقة" وانه بحاجة ليوم بعيد عن كرة القدم بعد الفوز على هايدنهايم 3 0 في الدوري.

وتابع "كان من السهل رؤية أن عدة لاعبين من صفوفنا وصلوا الى حدهم الاقصى".

بلباو وحلم خوض النهائي على أرضه

ويبحث أتلتيك بلباو الاسباني عن تجنب اي مفاجأة من رينجرز الاسكتلندي عندما يستضيف مباراة الإياب في سان ماميس.

ولا تزال المواجهة مشرّعة على مصراعيها بعد تعادل الفريقين سلبا في الذهاب، على الرغم من هيمنة بلباو على اللقاء عدديا وفنيا وذلك بعد طرد الهولندي روبن بروبر في الدقيقة 13.

ويأمل فريق المدرب أرنستو فالفيردي التعويض هذه المرة على أرضه وأمام جماهيره، والتخلص من عقبة إضافية في مشواره نحو تحقيق حلم خوض النهائي المقرر على أرضه.

ويأمل لاتسيو الايطالي في تعويض خسارته المفاجئة أمام بودو غليمت النروجي 0 2 عندما يستضيف لقاء الإياب.