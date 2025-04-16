إيلاف من مدريد: انتظر الملايين من عشاق ريال مدريد والكرة العالمية سيناريو اعجازي جديد في دوري أبطال أوروبا للفريق الملكي، وذلك بعد هزيمتة في لندن 3-0، ولكنه أخفق هذه المرة، وتلقى هزيمة جديدة في البرنابيو بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء، ليتأهل الفريق الانكليزي إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد صفع الريال بخماسية مقابل هدف، وهي في عرف كرة القدم تسمى "الصفعة الكاملة" أي "خماسية".

وفي الوقت الذي أشادت الصحافة اللندنية بفريق آرسنال، وسط مشاعر الفخر بالفوز الكبير، فقد هاجمت صحيفة ماركا المدريدية فريق الريال، وقالت :"هذا الريال لا يعرف المعجزات"، في إشارة إلى غياب سيناريو العودة الاعجازية المعتادة، والتي يطلقون عليها في اسبانيا "الريمونتادا".

موقعة البرنابيو شهدت تألقاً تكتيكياً لرجال المدرب ميكيل أرتيتا، فقد حصل آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 13، إلا أن ساكا أهدرها ليعود الأمل لنجوم الريال وجماهيرهم، وترقبوا سيناريو اعجازي معتاد في دوري الأبطال.

وفي الدقيقة 65 عاد ساكا ليعوض ركلة الجزاء ويسجل هدفاً أكثر صعوبة هذه المرة، وجاء الرد من ريال مدريد عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 67، وعاد الأمل من جديد، ولكن الفريق اللندني عاد للتحكم في نسق المباراة وسط محاولات يائسة من الريال، حتى ما بعد الدقيقة 90 حينما ظهر مارتينيلي وسجل لآرسنال هدف الحسم وانهاء الآمال المدرديدية.

وبذلك تنتهي المباراة 2-1 في البرنابيو، وبمجموع 5-1 ذهاباً وإياباً لآرسنال الذي ضرب موعداً مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي المرتقب، خاصة أن المباراة سوف تكون بين مدرستين كرويتين متشابهتين، حيث الأداء الكروي الهجومي الذي يقوم على السعي للفوز قبل الحفاظ على الشباك والانضباط التكتيكي، وفي نصف النهائي الآخر يواجه انتر ميلان الذي تأهل على حساب بايرن ميونيخ فريق برشلونة.