مدريد : جرد أرسنال الإنكليزي ريال مدريد الإسباني من لقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما جدد فوزه عليه 2 1 الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في إياب ربع النهائي، وبلغ دور الاربعة.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 65 عبر جناحه الدولي بوكايو ساكا الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 13، وأدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل بعد دقيقتين، لكن مواطن الأخير وجه الضربة القاضية لحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (15) بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها النادي اللندني الى نصف النهائي منذ عام 2009، وضرب مدربه الإسباني ميكل أرتيتا موعدا مع مواطنه لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي الذي حجز بطاقته الثلاثاء على حساب أستون فيلا الانكليزي رغم خسارته 2 3 كونه فاز 3 1 ذهابا في باريس.

في المقابل، فشل ريال مدريد في تحقيق الريمونتادا الـ26 في المسابقات القارية، ولحق بوصيفه بوروسيا دورتموند الألماني الذي ودع على يد برشلونة الثلاثاء.

وأجرى المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي تبديلين على التشكيلة التي خاض بها مباراة الذهاب، فدفع بلوكاس فاسكيس والدولي الفرنسي أوريليان تشواميني بدلا من مواطن الأخير إدواردو كامافينغا الموقوف والمخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.

في المقابل، دفع أرتيتا بالتشكيلة ذاتها التي ضربت بثلاثية نظيفة ذهابا.

واندفع ريال مدريد منذ البداية وسجل مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان بابي هدفا في الدقيقة الثانية لكنه الغي بداعي التسلل.

وكاد ساكا يفعلها بتسديدة عكسية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن البعيد لحارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا (6)، ثم جرب ساكا حظه بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة ابعدها كورتوا بصعوبة (8).

وكاد ديكلان رايس، بطل مباراة الذهاب بثنائية من ركلتين حرتين مباشرتين خارقتين، يفعلها من ركلة ركنية مباشرة تصدى لها كورتوا (9)، لكن حكام الفيديو المساعد "في أيه آر" استدعوا الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه بسبب شد راوول أسينسيو لمواطنه ميكل ميرينو داخل المنطقة فاحتسب ركلة جزاء انبرى لها ساكا بطريقة "بانينكا" لكن كورتوا أبعدها بيده اليسرى الى ركنية (13).

واحتسب لوتيكسييه ركلة جزاء للنادي الملكي اثر عرقلة مبابي داخل المنطقة من قبل رايس لكنه عاد وألغاها بعد تدخل حكم الفيديو بعد أربع دقائق (23).

وجرب مبابي حظه بتسديدة بعيدة مرت فوق المرمى (31)، ورد عليه الهولندي يوريان تيمبر بتسديدة من داخل المنطقة فوق المرمى (34).

وتوغل مارتينيلي داخل المنطقة وسدد كرة قوية أبعدها كورتوا قبل ان يشتتها الدفاع (45+5).

وتابع ريال مدريد بحثه عن هز شباك ضيوفه في الشوط الثاني وسدد فينيسيوس كرة من خارج المنطقة بين يدي الحارس الاسباني دافيد رايا (56)، وكاد مواطنه رودريغو يفعلها من ركلة حرة مباشرة لكن رايا أبعدها في توقيت مناسب الى ركنية بصعوبة (58).

وأجرى أنشيلوتي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراكه داني سيبايوس والبرازيلي أندريك وفران غارسيا مكان رودريغو والنمسوي دافيد الابا وفاسكيس (61).

وعوض ساكا إهداره لركلة الجزاء بافتتاحه التسجيل لارسنال في الدقيقة 65 عندما تلقى كرة من ميرينو داخل المنطقة وتابعها داخل مرمى كورتوا.

ورد ريال مدريد مباشرة عندما انتزع فينيسيوس كرة من صليبا عند حافة المنطقة وسددها داخل المرمى الخالي (67).

وهو الهدف الثامن لفينيسيوس في 12 مباراة في المسابقة هذا الموسم.

ولعب أنشيلوتي ورقتيه الاخيرتين بإشراكه مودريتش والدولي المغربي ابراهيم دياس مكان أسينسيو ومبابي الذي تعرض لإصابة في كاحل قدمه اليمنى (75).

وأهدر أندريك فرصة سهلة عندما تلقى كرة من مواطنه فينيسيوس أمام المرمى فهيأها لنفسه وسددها بجوار القائم الأيمن (90).