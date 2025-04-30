برشلونة : عذب إنتر ميلان الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني وعاد بتعادل ثمين ومثير 3 3 الأربعاء على ملعب "لويس كومبانيس" في برشلونة في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقدم إنتر بهدفين للفرنسي ماركوس تورام (1) والهولندي دنزل دمفريس (21)، ورد برشلونة عبر لامين جمال (24) وفيران توريس (38)، قبل أن يعيد دمفريس التقدم للضيوف (64)، ثم أدرك حارس المرمى السويسري يان سومر التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (65).

وأحرج بطل إيطاليا الذي دخل المباراة على وقع ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات، مضيفه برشلونة المنتشي بإحرازه لقب كأس الملك على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، وأبقى على آماله في الظفر بلقب المسابقة للمرة الاولى منذ عام 2010 قائمة كونه يستضيف مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.

وكرر إنتر نتيجة زيارته الأخيرة الى برشلونة عندما فرض التعادل (3 3) في دور المجموعات في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وخطف تعادله الثاني في سبع زيارات لعاصمة كاتالونيا (5 هزائم).

في المقابل، وجد برشلونة الساعي إلى العودة إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2015 عندما توج بلقبه الخامس والأخير، صعوبة كبيرة أمام التكتل الدفاعي للضيوف وفوجئ بالهدفين المبكرين، كما أن العارضة حرمت نجمه الواعد جمال من هز الشباك في مناسبتين.

وعانى جمال الذي خاض مباراته المئة بقميص برشلونة، خلال فترة الاحماء من اصابة في العضلية الخلفية لفخذه الايسر حيث قطعها ودخل غرفة الملابس لتلقي العلاج وقام فيرمين توريس بالاحماء ترقبا لخلافته، لكن الدولي الواعد عاد لمواصلة فترة التسخينات وشارك في المباراة حيث قدم أداء رائعا وأربك دفاع إنتر مجبرا مدربه سيموني إنزاغي على تغيير ظهيره الايسر فيديريكو ديماركو بالبرازيلي كارلوس أوغوستو في الشوط الثاني.

وكاد إنتر يخطف فوزا مثيرا كونه سجل هدفا عبر الأرميني هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 75 لكنه ألغي بداعي التسلل.

هدف على طريقة ماجر

ودفع المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك بالتشكيلة ذاتها المتوجة بلقب كأس الملك على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد (3 2 بعد التمديد) السبت في اشبيلية، حيث استمر غياب هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه اليخاندرو بالديه بسبب الإصابة.

في المقابل، عاد تورام الى تشكيلة المدرب إنزاغي بعد تعافيه من إصابة في الفخذ حيث افتقد فريقه الى خدماته في مبارياته الثلاث الاخيرة التي خسرها وتحطمت آماله في الثلاثية بخروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية وتخليه عن صدارة الدوري لصالح نابولي.

وغاب مواطنه بنجامان بافار بسبب إصابة في الكاحل، وحل مكانه قلب الدفاع الألماني يان بيسيك.

ولعب دمفريس أساسيًا بعد مشاركته كبديل في الهزيمة أمام روما (0 1) الأحد وذلك بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، وسجل ثنائية وصنع الهدف الاول لتورام وبات أول لاعب هولندي يسجل ويصنع هدفا في نصف النهائي منذ ويسلي شنايدر مع إنتر بالذات وضد برشلونة أيضا عام 2010 في طريق النادي الايطالي لتحقيق اللقب.

وقال دمفريس الذي اختير افضل لاعب في المباراة "أنا سعيد جدا بتسجيل هدفين وصناعتي لهدف، هذه نتيجة جيدة امام برشلونة المنتشي في الاونة الاخيرة، لديهم جودة كروية عالية وعادوا ولكننا تحكمنا في الشوط الثاني ومنعناهم من صناعة الفرص".

وأضاف "في نهاية المطاف ابلينا البلاء الحسن وفرضنا التعادل. مباراة الاياب ستكون مجنونة وكلنا يصبو الى التأهل الى المباراة النهائية".

وضرب إنتر بقوة وتحديدا بعد 30 ثانية ومن اول هجمة للفريق والتي قادها دمفريس بتمريرة عرضية شتتها المدافع الفرنسي جول كونديه وتهيأت امام نيكولو باريلا الذي اعادها الى الهولندي في الجهة اليمنى فلعبها عرضية وتابعها تورام بكعب قدمه اليمنى زاحفة على يمين الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني على طريقة الدولي الجزائري السابق مع فريقه بورتو البرتغالي عندما أدرك التعادل في مرمى بايرن ميونيخ الالماني في المباراة النهائية في طريقه الى قلب الطاولة والفوز 2 1 والتتويج بلقب نسخة 1987 في فيينا.

وهو الهدف الرابع لتورام في 12 مباراة في المسابقة هذا الموسم، والأسرع في نصف النهائي في تاريخ المسابقة حسب موقع "أوبتا" للإحصائيات.

وأهدر توريس فرصة سهلة لإدراك التعادل عندما تلقى كرة من جمال داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه بجوار القائم الأيسر (12).

وكاد توريس يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر البعيد (20).

وأضاف دمفريس الثاني بتسديدة أكروباتية بيمناه من مسافة قريبة بعد رأسية لفرانتشيسكو أتشيربي اثر ركلة ركنية فسكنت مرمى شتشيزني (21).

إصابة كونديه ومارتينيس

وقلص جمال الفارق بمجهود فردي تلاعب من خلاله بمخيتاريان وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسدد كرة بيسراه ارتطمت بالقائم الايمن البعيد وعانقت شباك حارس سومر (24).

وحرم سومر والعارضة جمال من الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع آخر داخل المنطقة تلاعب من خلالها بديماركو وسدد الكرة من زاوية صعبة ابعدها السويسري باطراف اصابعه وارتدت من الخشبة الأفقية (27).

وتوغل داني اولمو بمدافعين وتوغل داخل المنطقة وسدد بقوة تصدى لها سومر (30)، ثم تدخل الأخير في توقيت مناسب لابعاد تمريرة عرضية لجمال من الجهة اليسرى (30)، وأخرى قوية للاعب ذاته (35).

وتابع سومر تألقه بإبعاده تسديدة قوية زاحفة لأولمو من حافة المنطقة الى ركنية (36).

ونجح برشلونة في إدراك التعادل عندما مرر بيدري كرة عرضية ذكية داخل المنطقة الى البرازيلي رافينيا فهيأها برأسه الى توريس القادم من الخلف دون مراقبة فتابعها بيمناه على يمين سومر (38).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة كونديه في ساقه اليسرى في الدقيقة 40 فترك مكانه لإريك غارسيا (42).

واضطر إنزاغي الى اشراك المهاجم الإيراني مهدي طارمي مكان القائد الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي عانى في اواخر الشوط الاول من اصابة في العضلية الخلفية لفخذه الايسر.

وأهدر ديماركو فرصة منح التقدم لإنتر عندما تهيأت أمامه كرة عن بعد 7 أمتار فسددها "على الطاير" فوق المرمى (49).

وأعاد دمفريس التقدم للضيوف برأسه وكتفه الأيسر اثر ركلة ركنية انبرى لها التركي هاكان تشالهانأوغلو (64).

ولم تدم فرحة إنتر سوى 50 ثانية حيث أدرك برشلونة التعادل عندما لعب أولمو ركلة ركنية إلى رافينيا خارج المنطقة فسددها قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وظهر سومر وعانقت الشباك (65).

وانبرى رافينيا الى ركلة حرة مباشرة زاحفة تصدى لها سومر (78).