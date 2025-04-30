برشلونة : عذب إنتر ميلان الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني وعاد بتعادل ثمين 3 3 الأربعاء على ملعب "لويس كومبانيس" في برشلونة في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقدم إنتر بهدفين للفرنسي ماركوس تورام (1) والهولندي دنزل دمفريس (21)، ورد برشلونة عبر لامين جمال (24) وفيران توريس (38)، قبل أن يعيد دمفريس التقدم للضيوف (64)، ثم أدرك حارس المرمى السويسري يان سومر التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه (65).

وأحرج بطل إيطاليا الذي دخل المباراة على وقع ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات، مضيفه برشلونة المنتشي بإحرازه لقب كأس الملك على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، وأبقى على آماله في الظفر بلقب المسابقة للمرة الاولى منذ عام 2010 قائمة كونه يستضيف مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.

وكرر إنتر نتيجة زيارته الأخيرة الى برشلونة عندما فرض التعادل (3 3) في دور المجموعات في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وخطف تعادله الثاني في سبع زيارات لعاصمة كاتالونيا (5 هزائم).

في المقابل، وجد برشلونة الساعي إلى العودة إلى النهائي لأول مرة منذ عام 2015 عندما توج بلقبه الخامس والأخير، صعوبة كبيرة أمام التكتل الدفاعي للضيوف وفوجئ بالهدفين المبكرين، كما أن العارضة حرمت نجمه الواعد جمال من هز الشباك في مناسبتين.