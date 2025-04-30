مدريد : تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا وحاملة اللقب الى الدور نصف النهائي من دورة مدريد الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية ماديسون كيز (5) بنتيجة 0 6، 6 3 و6 2 الاربعاء.

وتلتقي شفيونتيك في الدور قبل النهائي مع الفائزة بين الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا (7) والأميركية كوكو غوف (4) اللتين تلتقيان في وقت لاحق.

وقالت شفيونتيك بعد المباراة "كانت إحدى أكثر المباريات غرابة على الاطلاق".

وتابعت "لعبت ماديسون بشكل مثالي في البداية. حاولت أن اضرب كرات قصيرة وأن أبقي الكرة في الملعب. كنت أريد الصمود".

وأردفت عن خسارتها المجموعة الأولى من دون كسب أي شوط "ليس بشعور جيد. أقله كانت مجموعة سريعة، كما تعلمون، لكنه الأمر الإيجابي الوحيد".

وفي ظل سعيها للفوز بلقبها الـ 23 المنتظر منذ تتويجها للمرة الرابعة ببطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو 2024، خسرت شفيونتيك المجموعة الأولى من دون أن تفوز بأي شوط، وسط أداء كارثي شابه قلة التركيز والعديد من الفرص السهلة المهدرة.

وانتظرت البولندية 32 دقيقة كي تفوز بشوطها الأول في المباراة، بعد أن عمدت الى تغيير مضربها.

ونجحت شفيونتيك في كسب اليد الطولى بعد كسر إرسال منافستها مرتين خلال المجموعة الثانية، فتميزت بصعودها الى أعلى الشبكة لتتمكن من التقدم 5 1.

ورغم تحسن أدائها، بدت شفيونتيك منزعجة من استمرار ارتكابها للهفوات، وهو ما استفادت منه كيز، بطلة أستراليا المفتوحة، لتقليص النتيجة الى 3 5، لكن من دون أن تمنع منافستها البولندية من فرض مجموعة ثالثة وحاسمة.

حافظت شفيونتيك على تفوقها النسبي في الثالثة، وتحديدا عندما كانت متقدمة 3 2، والأرقام متعادلة في الشوط السادس 30 30، فاستطاعت الأولى الحفاظ على إرسالها في طريقها للتقدم 4 2 ثم حسم اللقاء بعد ساعة و46 دقيقة.

وواصلت شفيونتيك تفوقها في المواجهات المباشرة مع كيز الى 5 2 عموما، و4 0 على الملاعب الترابية.

ولدى الرجال ضمن منافسات ثمن النهائي، واصل الايطالي ماتيو أرنالدي الذي كان سبق أن أطاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الثاني، مغامرته الناجحة وتغلب على الأميركي فرانسيس تيافو (16) بنتيجة 6 3 و7 5 ليبلغ ربع النهائي.