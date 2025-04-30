لندن : سيغيب الهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين عن مباراة فريقه توتنهام الإنكليزي ضد بودو/غليمت النروجي، الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ)، وفقا لمدربه الأسترالي أنج بوستيكوغلو الأربعاء.

ولم يشارك قائد توتنهام منذ التعادل أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني 1 1 في 10 نيسان/أبريل بسبب إصابة في قدمه.

وعبر مدربه الأسترالي عن أمله الأسبوع الماضي بأن يتمكن المهاجم الكوري الجنوبي من المشاركة مع فريق شمال لندن في نصف نهائي المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية خلف دوري أبطال أوروبا.

قال الأربعاء عشية المباراة "لن يشارك مساء الغد. يتدرب لكنه لا يزال بعيدا عن المجموعة. يتحسن وآمل في عودته قريبا".

وسجل سون 11 هدفا في 43 مباراة هذا الموسم، ولكنه صائم عن التسجيل من اللعب المفتوح منذ 23 كانون الثاني/يناير.

وعانى توتنهام خسارته الـ19 خلال موسم مخيب في الدوري الإنكليزي، بنتيجة ساحقة أمام البطل ليفربول 1 5 الأحد الماضي على ملعب أنفيلد.