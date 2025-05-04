لندن : حصد نيوكاسل نقطة ثمينة في صراعه على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادل في الوقت القاتل مع مضيفه برايتون 1 1 الاحد، فيما واصل يونايتد المأزوم هدر النقاط بخسارة جديدة وجاءت أمام مضيفه برنتفورد 3 4 في منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

على ملعب "فالمر ستاديوم" في برايتون، تقدّم أصحاب الأرض عبر المهاجم الشاب ابن الـ 20 عاما الغاني يانكوبا مانتيه (28)، فيما انتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 89 لادراك التعادل بفضل السويدي ألكسندر إيزاك من ركلة جزاء تسبب بها الدولي التونسي ياسين العياري بعد لمسه الكرة داخل المنطقة المحرمة اثر ركلة حرة نفذها كيران تريبيير.

وهو الهدف الـ 23 هدفا لإيزاك في الدوري هذا الموسم.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الخامس الذي يستضيف على أرضه ليفربول المتوّج باللقب في ختام هذه الأمسية، ونوتنغهام فوريست الذي يحلّ ضيفا على كريستال بالاس الإثنين، وأستون فيلا الفائز على فولهام 1 0 السبت.

على ملعب برنتفورد في لندن، دفع البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد بأسماء غير معروفة، وأبقى صانع الألعاب مواطنه برونو فرنانديش على مقاعد البدلاء، تحضيرا للمواجهة المنتظرة بعد 4 أيام في إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أتلتيك بلباو الإسباني بعدما تغلب عليه 3 0 ذهابا.

وفي حال نجح فريق "الشياطين الحمر" في الفوز باللقب القاري، فسيضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهي المباراة السادسة تواليا في الدوري الممتاز وتحديدا منذ 16 آذار/مارس والفوز على ليستر سيتي 3 0، يفشل فيها يونايتد في حصد النقاط الثلاث حيث تعرض لأربع هزائم وتعادل مرتين.

في المقابل، رفع برنتفورد رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع برايتون العاشر، وعزز حظوظه بالمشاركة في احدى المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

وتقدم يونايتد سريعا بعد تبادل للكرة بين الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو الذي مررها إلى مايسون ماونت فتابعها في الشباك (14)، في أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، علما أن هدفه الاخير يعود إلى 30 آذار/مارس 2024 في عقر دار برنتفورد بالذات.

وأدرك برنتفورد التعادل بهدف عسكي من قائد يونايتد لوك شو بعد تسديدة من قائد أصحاب الارض ميكل دامسغراد (27)، فعاد وحصل على الأفضلية برأسية الالماني كيفن شايد (33).

وتلقى يونايتد ضربة معنوية بعد دقيقتين من تأخره باصابة مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت، فحلّ هاري ماغواير بدلا منه (35).

وفي الشوط الثاني، أضاف شايد الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في سيناريو مشابه للاول (70)، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في بريميرليغ هذا الموسم.

وعزز يوان ويسا تقدم فريقه بعد لعبة جماعية وصلت الكرة إلى المهاجم الكونغولي الذي أودعها في شباك الحارس التركي ألتاي بايندر (74).

ورفض يونايتد الاستسلام ونجح في تقليص الفارق بفضل الهدف السادس من غارناتشو الذي سدد كرة رائعة من 20 مترا على يسار الحارس الهولندي مارك فليكين (74)، قبل أن يضيف البديل المهاجم العاجي أماد ديالو تراوريه الثالث بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ ومرت بين قدمي الحارس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتجمد رصيد يونايتد الذي تلقى خسارته الـ16 هذا الموسم عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر متقدما بفارق نقطة عن توتنهام الذي وقع في فخ التعادل مع مضيفه وست هام 1 1.