مدريد : نجا برشلونة من فخ مضيفه ريال بلد الوليد بعد أن عوض تأخره الى فوز 2 1 وسّع من خلال صدارته الى سبع نقاط موقتا على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يصطدم به الاسبوع المقبل، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وبعد أن تقدم إيفان سانشيس بالنتيجة لمصلحة بلد الوليد (6)، انتظر العملاق الكاتالوني حتى الشوط الثاني ليعادل النتيجة عبر البديل البرازيلي رافينيا (54) قبل أن يخطف هدف الفوز عن طريق فيرمين لوبيس (61).

ورفع "بلاوغرانا" رصيده الى 79 نقطة من خلال فوزه الـ 25 هذا الموسم في "لا ليغا" بفارق سبع عن ريال الذي يستضيف سلتا فيغو الاحد في مباراة حذرة مع فرصة إعادة الفارق الى أربع نقاط قبل اسبوع واحد من الكلاسيكو المفصلي.

ويخوض العملاق الكالوني صراعا على أكثر من جبهة، إذ ينتظره مباراة صاخبة في ميلانو امام انتر الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا 3 3.

وتجلى اهتمام برشلونة بمعركته القارية بشكل واضح من خلال اعتماد المدرب الالماني هانزي فليك على تشكيلة غاب عنها العديد من الاساسيين على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب إضافة الى النجم الشاب لامين جمال، رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ قبل أن يزج بهم في الشوط الثاني.

وأعاد فليك الحارس الالماني مارك أندريه تير شتيغن الى التشكيلة الاساسية للمرة الاولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي اثر تعرضه لاصابة قوية.

لكن عودة تير شتيغن لحراسة العرين عكر صفوها تسجيل بلد الوليد هدفا مبكرا بعد تسديدة من سانشيس ارتدت من الاوروغوياني رونالد أراوخو الى داخل المرمى (6).

وشهد اللقاء احتجاج مشجعي بلد الوليد على مالك النادي ورئيسه البرازيلي رونالدو من خلال رمي أوراق نقدية مزيفة تحمل صورته، مطلقين هتافات داعية لرحيله.

وبعد انتهاء الشوط الاول بتأخر برشلونة، دفع فليك بالعديد من عناصره الاساسية الى أرض الملعب فتمكن الضيوف من فرض التعادل عبر البديل رافينيا اثر تسديدة من مشارف المنطقة محرزا هدفه الـ 16 في الدوري هذا الموسم (54).

وبعد سبع دقائق، انتزع برشلونة التقدم بعد تمريرة من جيرارد مارتن الى لوبيس الذي سدد كرة من داخل المنطقة في الشباك.

وكاد هيكتور فورت يضيف الثالث بعد تمريرة بكعب القدم من جمال، لكن كرته اصطدمت بالعارضة (69)، قبل أن ينقذ أراوخو فريقه في الوقت بدل الضائع ليخرج برشلونة بفوز ثمين.

عقدة أتلتيكو مستمرة

وتواصلت عقدة أتلتيكو مدريد الثالث على أرض ديبورتيفو ألافيس الجريح بعد اكتفائه بالتعادل السلبي.

وبتعادله العاشر للموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق 13 عن ريال بيتيس السادس، ما يعني أن خسارة الأخير الأحد على أرض إسبانيول ستمنح نادي العاصمة رسميا بطاقة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا قبل أربع مراحل على ختام الموسم بعدما رُفِعَ عدد ممثلي "لا ليغا" في المسابقة القارية الأم إلى خمس الموسم المقبل.

وللزيارة الرابعة تواليا إلى ملعب ألافيس، فشل أتلتيكو بتحقيق الفوز في سلسلة من تعادلين وهزيمتين، ليحصل المضيف على نقطة ثمينة لصراع البقاء بين الكبار بعدما رفع رصيده إلى 35 في المركز السادس عشر مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

ورغم استحواذه الكبير على الكرة في الشوط الأول، بدا أتلتيكو عاجزا هجوميا وفشل في التسديد باتجاه مرمى الحارس أنتونيو سيفيرا لو لمرة واحدة، ثم بدا أن مهمته ستتعقد كثيرا بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس بعد خطأ على مواطنه فاكوندو غارسيس (40).

لكن الحكم عاد عن قراره بعد مراجعة لقطة الخطأ واكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

وباستثناء محاولة لألافيس من رأسية لكيكي غارسيا علت العارضة، انتهى الشوط الأول من دون أي شيء يذكر على الإطلاق من قبل الطرفين.

ولم يتغير الوضع بتاتا في بداية الثاني التي شهدت محاولة أخرى خارج الخشبات الثلاث لأصحاب الأرض من رأسية لجون غوريدي علت العارضة إثر ركلة ركنية (53)، قبل أن يسجل أتلتيكو محاولته الأولى في الدقيقة 57 بتسديدة بعيدة للإنكليزي كونور غالاغر لم تجد طريقها إلى المرمى.

وفي محاولته للوصول إلى المرمى، قرر سيميوني الزج بالنروجي ألكسندر سورلوث بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان (59)، ثم بالبرازيلي صامويل لينو بدلا من نجله جوليانو (60) وكوكي بدلا مواطنه رودريغو دي بول (67).

وتحسن الوضع الهجومي للفريق الذي سدد أخيرا بين الخشبات الثلاث من محاولة بعيدة للينو صدها سيفيرا (71)، ثم رد ألافيس بفرصة أخطر عبر كيكي غارسيا تألق الحارس السلوفاكي يان أوبلاك في صدها (73).

وكان أتلتيكو قريبا من خطف التقدم عبر الفرنسي كليمان لانغليه بعد عرضية من البديل الآخر الأرجنتيني أنخل كوريا تألق سيفيرا في صدها (76).

ورغم تكثيفه المحاولات في الدقائق المتبقية، فشل أتلتيكو في الوصول إلى الشباك وعاد بنقطة فقط.

وعزز فياريال موقعه في المركز الخامس الاخير المؤهل الى دوري الابطال بفوزه الكبير على ضيفه أوساسونا 4 2.

ورفع فريق "الغواصة الصفراء" رصيده الى 58 نقطة بفارق 4 عن بيتيس وسط صراع شرس على البطاقة الاخيرة المؤهلة الى المسابقة القارية المرموقة.

ويدين فياريال بفوزه الى أيوسي بيريس (2 و39) والفرنسي تييرنو باري (33) والعاجي نيكولاس بيبي (71)، فيما سجل لأوساسونا روبن غارسيا (66) وأيمار اوروس (82 من ركلة جزاء).