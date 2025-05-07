لوس انجليس : اقترب إنديانا بايسرز خطوة اضافية من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية عقب فوزه بشق الانفس على كليفلاند كافالييرز 120 119، في حين تخطى غولدن ستايت ووريرز إصابة نجمه ستيفن كوري ليتفوق على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 99 88، ضمن نصف نهائي المنطقتين لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفي المباراة الأولى، سجل تايريز هاليبورتون ثلاثية قاتلة من بعيد قبل 1.1 ثانية ليقود فريقه الى تحقيق عودة لافتة وانتزاع التقدم 2 0 في سلسلة المباريات السبع بينهما ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية.

وكاد دونوفان ميتشل أن يقود كافالييرز المدجج بالاصابات الى تحقيق فوز لافت بعد تسجيله 48 نقطة، حيث تقدم فريقه بفارق بلغ 20 نقطة في منتصف الربع الثالث.

لكن كليفلاند الذي افتقد لنجومه داريوس غارلاند، إيفان موبلي ودياندري هانتر تراجع بشكل كبير في الفترات الاخيرة ليخطف بايسرز فوزا مهما قرّبه من نهائي المنطقة.

وبدا كافالييرز في طريقه الى الفوز عندما سجل ماكس ستراس ثلاثية لفريقه، الخامسة له في المباراة، مانحا إياه التقدم 117 110 قبل حوالى دقيقة من نهاية المباراة. لكن إنديانا سطر عودة كبيرة بتسجيله 10 نقاط مقابل نقطتين لمنافسه، بينها ثلاثية هاليبورتون القاتلة ليخطف الفوز.

وأنهى هاليبورتون اللقاء بـ 19 نقطة، فيما سجل كل من أيرون نيسميث ومايلز تورنر 23 نقطة. وتخطى عشرة من لاعبي بايسرز عتبة العشر نقاط.

وإضافة الى نقاط ميتشل، سجل ستراس 23 نقطة وأضاف جاريت ألن 22.

وفي مينيابوليس، تعين على ووريرز القتال لتعويض خروج كوري بسبب الاصابة لتحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية امام تمبروولفز.

وبعد أن اطاح بلوس أنجليس ليكرز من الدور السابق لمرحلة الادوار الاقصائية بفضل أدائه البدني الواضح، عانى تمبروولفز هذه المرة بمواجهة دفاع ووريرز.

لكن فوز ووريرز قابله خشية على نجمه كوري الذي غادر المباراة في الربع الثاني بعد تعرضه لاصابة في أوتار الركبة.