روما : تأهل الأميركي تومي بول، المصنف 12 عالميا، إلى الدور نصف النهائي لدورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب للعام الثاني على التوالي عندما تغلب على البولندي هوبرت هوركاتش الحادي والثلاثين 7 6 (7 4) و6 3 الخميس في ربع النهائي.

وحقق بول الفوز الثالث تواليا على المجري في اربع مواجهات بينهما حتى الآن.

وكان بول بلغ نصف النهائي العام الماضي بتغلبه على هوركاتش بالذات 7 5 و3 6 و6 3، قبل أن يخسر أمام التشيلي نيكولاس جارِّي.

ويلتقي بول في دور الاربعة مع الإيطالي يانيك سينر الأول أو النروجي كاسبر رود السابع اللذين يلتقيان لاحقا.

وبعد فوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الثامن عشر والاختصاصي على الملاعب الترابية في ثمن النهائي، يواجه سينر اختبارا آخر ضد رود، أول لاعب من بين العشرة الأوائل في العالم سيلعب ضده منذ عودته إلى المنافسة.

توج النروجي الاسبوع الماضي بدورة مدريد لماسترز الالف نقطة وخسر نهائي رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى (2022، 2023)، وهو الهدف الرئيسي لسينر للعودة إلى المنافسة بعد إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب اختبارين إيجابيين للمنشطات عن طريق التلوث العرضي.

وإذا وصل سينر إلى نصف النهائي، سينضم إلى مواطنه لورينتسو موزيتي التاسع الذي أطاح بالالماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا وحامل اللقب من ربع النهائي مساء الأربعاء.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ بداية عصر الاحتراف (1968) التي يتواجد فيها إيطاليان في نصف النهائي في روما، والمرة الأولى أيضا التي يتواجد فيها إيطاليان في دور الاربعة في دورة واحدة لماسترز الالف نقطة منذ إنشاء هذه الفئة في عام 1990.

وقد يكتمل تألق إيطاليا في الدورة إذا نجحت جازمين باوليني المصنفة الخامسة عالميا في تأمين بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لاحقا في حال تخطيها الأميركية بايتون ستيرنز الثانية والأربعين في نصف النهائي.