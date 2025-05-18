ماتوسينيوس : فاز السائق المخضرم الفرنسي سيباستيان أوجييه برالي البرتغال، الجولة الخامسة من أصل 14 في بطولة العالم للراليات، الأحد بعد اليوم الرابع والأخير من الرالي.

وأنهى بطل العالم ثماني مرات الرالي بفارق 8 ثوان و12 ثانية عن الإستوني أوت تاناك (هيونداي)، بطل العالم 2019، وزميله الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا).

واكتملت قائمة الخمسة الأوائل بالبطل العالمي الحالي البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) والياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا)، في حين اكتفى المتصدر المؤقت لبطولة العالم البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بالمركز السادس.

وبعد أن ظل محاصرا لفترة طويلة خلف تاناك، انتزع أوجييه الذي حقق في سن الحادية والأربعين عاما فوزه الثالث والستين في مسيرته في بطولة العالم للراليات، والسابع القياسي في البرتغال، صدارة الترتيب العام في نهاية السبت بعد مشكلة ميكانيكية تعرض لها الإستوني.