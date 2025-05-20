لندن : شكّل لاعب خط الوسط الهجومي البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد الانكليزي الضوء في النفق المظلم لموسم كارثي يعيشه فريق "الشياطين الحمر". لكن يقع حاليا على عاتقه مهمة وحيدة وهي قيادة فريقه للفوز بلقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

اختير قائد يونايتد الأسبوع الماضي أفضل لاعب في العام بتصويت جماهير النادي للمرة الرابعة، مُعادلا بذلك الرقم القياسي بحوزة مواطنه كريستيانو رونالدو والحارس الإسباني دافيد دي خيا.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في العام بتصويت اللاعبين للمرة الأولى في مسيرته مع يونايتد والتي امتدت لخمس سنوات ونصف السنة.

لم يدخل البرتغالي البالغ 30 عاما بمنافسة مع مرشحين آخرين في "أولد ترافورد"، خاصة مع غياب الجناح المتألق العاجي أماد ديالو عن جزء كبير من الموسم بسبب الإصابة.

يتجه يونايتد لإنهاء الموسم في أدنى مركز له في بريمير ليغ منذ هبوطه عام 1974 بعد التراجع الكارثي لنتائج "الشياطين الحمر"، وهو ما يُثير الشكوك حيال هيمنة النادي على أول عقدين من الدوري الممتاز.

ورغم سوء النتائج على الصعيد المحلي، إلّا أن فرنانديش ما زال يملك فرصة ذهبية لقيادة يونايتد إلى مجد الدوري الأوروبي في بلباو الأربعاء بمواجهة توتنهام المُتعثر بدوره.

وفي حال نجح يونايتد في الظفر باللقب القاري، فسيحرز لقبه الثالث في المواسم الثلاثة الماضية بعد فوزه بكأس الرابطة وكأس الاتحاد خلال حقبة المدرب السابق الهولندي إريك تن هاغ.

وعلى الرغم من معاناة يونايتد، يواصل فرنانديش تدوين اسمه في سجل الأرقام المميزة أسبوعا تلو الآخر، حيث ساهم في 38 هدفا (سجل 19 ومرر 19 كرة حاسمة) في 55 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل له منذ وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" بطلب من المدرب السابق النروجي أولي غونار سولشاير.

"توقعات أعلى"

أكد لاعب خط الوسط أنه يبذل قصارى جهده للحفاظ على مستواه قائلا في مقابلة مع شبكة "تي أن تي سبورتس": "أضع توقعاتي دائما أعلى مما يتوقعه الناس مني، لذلك في كل موسم أضع أهدافا جديدة لنفسي، وأضع أهدافا جديدة أريد تطويرها، وأن أصبح أفضل، وأن أقدم أداء أفضل".

وأضاف "من الواضح أن المستوى التالي للنادي هو الفوز بالألقاب، وهذا ما أتمناه بشدة".

أبدى لاعب سبورتينغ السابق شغفا خاصا بالدوري الأوروبي هذا الموسم حيث يُشارك في صدارة هدافي المسابقة القارية برصيد 7 أهداف، وكان عنصرا محوريا في الأدوار الإقصائية، بتسجيله ثلاثية من رباعية الفوز على ريال سوسييداد الإسباني 4 1 في ذهاب ثمن النهائي على ملعب "أولد ترافورد"، وثنائية من ثلاثية الفوز على مواطن الأخير أتلتيك بلباو في ذهاب نصف النهائي.

لا يُشكك الكثيرون في مدى مواهبه الكروية، ورؤيته النادرة وقدرته على إيجاد زميل له.

لكن قيادته للنادي أثارت انتقادات، حتى بين اللاعبين السابقين المعتزلين عندما انتقد لاعب خط الوسط السابق ليونايتد بول سكولز "عصبية" فرنانديش، بينما وصفه القائد السابق الإيرلندي روي كين في وقت سابق من هذا العام بأنه "ليس مقاتلا".

قال كين "يجب أن تكون لديك نقطة انطلاق. فالموهبة وحدها لا تكفي. برونو لاعب موهوب، لكن الموهبة لا تكفي".

رغم هذه الانتقادات، لا يشكّ مدربه ومواطنه روبن أموريم في قيمته اذ كان بمثابة شعلة مضيئة نادرة خلال موسمه الأول العصيب على رأس الإدارة الفنية.

قال أموريم "أعتقد أنه من السهل فهم (أهميته)، ليس فقط بسبب أرقامه، بل أيضا بسبب أسلوب لعبه، وأهميته خلال سنواته الخمس هنا".

وأضاف "هو لاعب من الطراز الرفيع، ونحن بحاجة إلى لاعبين من الطراز الرفيع. إنه قائد، وهو القائد، لذا فهو مهم للغاية".

سيعيد الفوز بالدوري الأوروبي يونايتد إلى المسابقة الأهم قاريا وهي دوري أبطال أوروبا، في حين سيمنح فرنانديش مكانة تليق به.

لكن فرنانديش لا يريد الاكتفاء بهذا القدر بل يريد المزيد، وهو يعلم أن نادٍ بمكانة يونايتد يتوق إلى المزيد.

قال البرتغالي "في يونايتد، لا نريد أن نكون ضمن المراكز الأربعة الأولى، بل نريد الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز، وهذا هو هدفنا، ولا يمكننا التهرب من ذلك".