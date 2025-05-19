إيلاف من القاهرة: تقدم قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، ببلاغ للشرطة ضد رئيس النادي السابق مرتضى منصور، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وتحقق إدارة المباحث العامة للإنترنت بوزارة الداخلية المصرية وقوات البحث الجنائي، في البلاغ الذي تقدم به شيكابالا، ضد مرتضى منصور.

واتهم شيكابالا في المحضر الذي حرره بأحد أقسام الشرطة، "منصور" بالتشهير به وسبه وقذفه عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نجم الزمالك، أن "منصور" أطلق تجاهه عبارات تحمل سبا وقذفا من خلال فيديوهات وتصريحات تم نشرها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب له في أضرار نفسية ومعنوية بالغة، وشوه صورته أمام جماهير الزمالك والرأي العام الرياضي.

وأرفق شيكابالا شكواه بتسجيلات وفيديوهات موثقة تثبت ما تعرض له من "إساءة وتجاوزات"، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، والتحقيق في الواقعة.