لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 35 نقطة لفريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر ليقوده الى فوز ساحق على دنفر ناغتس 125 93 ضمن الدور نصف نهائي من المنطقة الغربية في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليحسم السلسلة بينهما 4 3 ويبلغ نهائي المنطقة حيث سيواجه مينيسوتا تمبروولفز.

واضاف جالين وليامس 24 نقطة للفائز، في حين كان الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل في صفوف دنفر مع 20 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كريستيان براون 19 نقطة وجمال موراي 13.

وقال غلجيوس ألكسندر الذي يتنافس مع دوكيتش على لقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم "التأهل أمر جيد لكن هدفنا لا يقتصر على نهائي المنطقة".

وتابع "لعبنا بطريقة رائعة الليلة والآن لدينا مواجهة قوية ضد مينيسوتا وهو ما نركز عليه في الوقت الحالي".

وبعد ان حسم دنفر الربع الأول في صالحه 26 21، دانت السيطرة تماما بعد ذلك لثاندر الذي أنهى الاشواط الثلاثة التالية في صالحه 39 20 و37 26 و28 21.

بدا ناغتس المباراة بطريقة جيدة وتقدم بفارق 11 نقطة في منتصف الربع الأول، ورد ثاندر التحية بقوة في الربع الثاني بتسجيله 37 نقطة بينها 17 لوليامس لينهي الشوط الأول متقدما 60 46.

وكان سيناريو الثالث مماثلا ليوسع الفارق الى 25 نقطة قبل ان يبلغ 43 نقطة (125 82) قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.