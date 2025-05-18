لاهاي : أحرز أيندهوفن لقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرةالثانية تواليا والـ26 في تاريخه بعدما فاز على سبارتا روتردام 3 1 الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين الاخيرة.

وأبقى أيندهوفن على فارق النقطة الواحدة عن أياكس أمستردام الثاني الذي تخلف في سيناريو كارثي في الأمتار الاخيرة لسباق الفوز باللقب.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أيندهوفن كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش (27) ولوك دي يونغ (58) والأميركي ماليك تيلمان (84)، فيما سجل جيفاي زيكييل (52) الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

واحتفظ أيندهوفن بلقبه الذي حققه في الموسم الماضي بعدما أنهى الدوري في المركز الأول برصيد 79 نقطة، في حين فرّط أياكس بفارق 9 نقاط كانت بحوزته وذلك قبل 5 مراحل من النهاية، حين خسر مرتين وتعادل مثلهما قبل المرحلة الأخيرة، فتراجع الى المركز الثاني.

واجتاحت جماهير أياكس الفائز على توينتي 2 0 الأحد مشاعر الاحباط بعدما تعرض رجال المدرب الإيطالي فرانشيسكو فاريولي لضربة قاضية اثر سقوطهم في فخ التعادل خارج معقلهم أمام غرونينغن 2 2 بهدف قاتل لاصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.

ومنحت هذه الهزيمة الغريم التقليدي أيندهوفن أفضلية الارتقاء الى المركز الاول بفارق نقطة قبل مرحلة من النهاية.

وقال فاريولي المدرب السابق لنيس والذي وصل إلى أمستردام الصيف الماضي بعد موسم واحد فقط في فرنسا "من المؤلم للغاية أن تخسر في مثل هذا السيناريو".

وبعد 13 مباراة من دون هزيمة (12 فوزا وتعادل)، تركت الخسارة أمام أوتريخت 0 4 في المرحلة الثلاثين آثارا كبيرة على أياكس، اذ توالت النتائج السيئة فتعادل مع سبارتا روتردام 1 1 في المرحلة التالية، ثم سقط على ملعبه أمام نيميغن 0 3، قبل التعادل بطعم الهزيمة أمام غرونينغن.