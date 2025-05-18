ايمولا : أحرز الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، المركز الأول في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الأحد، وذلك في السباق الرقم 400 لفريقه ريد بول في الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وتفوق فيرستابن الذي أنهى السباق بوقت قدره 1:31:33.199 ساعة على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، متصدر ترتيب السائقين الذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الأول لصالح الهولندي، بفارق 6.109 ثوان و12.956 ثانية تواليا.

وحلّ البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، رابعا في أول سباق له مع فيراري على أرضه وأمام جماهيره، علما انه تأخر بفارق 14.356 ثانية عن سائق ريد بول.

وتمكن "ماد ماكس" من تجاوز بياستري فور الانطلاقة بعد امتار عدة، محكما قبضته على اللفات الـ63 من عمر السباق الذي حمل الرقم 400 لفريقه ريد بول منذ أن أبصر النور في الفئة الأولى.

وهو الفوز الرابع تواليا لفيرستابن في إيمولا منذ ادراج السباق في روزنامة البطولة عام 2020، علما أن المركز الأول في النسخة الافتتاحية كان من نصيب هاميلتون الذي كان حينها يدافع عن ألوان فريقه السابق مرسيدس، والثاني له هذا العام بعد فوزه في سباق اليابان في 6 نيسان/أبريل، والـ65 في مسيرته الاحترافية.

وحافظ بياستري على صدارة السائقين رافعا رصيده إلى 146 نقطة، بفارق 13 نقطة عن زميله نوريس، فيما يحتل فيرستابن المركز الثالث برصيد 124 نقطة.

كما عزز ماكلارين رصيده في المركز الاول للصانعين مع 279 نقطة، أمام كل من مرسيدس (147) وريد بول (131) وفيراري (114).

ووصل سائق وليامس التايلاندي ألكسندر ألبون خامسا بعدما كان احتل المركز ذاته في ميامي، فيما كان المركز السادس من نصيب سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو بعد أداء جيد للحظيرة الإيطالية أمام جماهيرها، معوضة بذلك خيبة التجارب التأهيلية حيث انطلق سائق الإمارة وزميله هاميلتون من المركزين الحادي عشر والثاني عشر تواليا.