لندن : تشهد المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد، معركة ضارية بين خمسة أندية على ثلاث بطاقات مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد ضمان ليفربول إحراز اللقب وتأهل أرسنال الثاني إلى دوري الأبطال، تتبارز أندية مانشستر سيتي (68 نقطة) ونيوكاسل وتشلسي وأستون فيلا (66) ونوتنغهام فوريست (65) على ثلاث بطاقات.

وستتركز الأنظار على مباراة نوتنغهام وضيفه تشلسي، فيما يحل أستون فيلا على مانشستر يونايتد المأزوم. ويستقبل نيوكاسل إيفرتون فيما يحل مانشستر سيتي على فولهام.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز محاور المرحلة الأخيرة من "برميرليغ".

فوريست يحلم

عاش نوتنغهام نهضة نادرة هذا الموسم، لكنه سيندم كثيرا بحال عدم تأهله إلى دوري الأبطال بعد إهداره الكثير من النقاط في الآونة الأخيرة.

لعب بطل أوروبا مرتين آخر مرة في المسابقة القارية في موسم 1981.

بقي ضمن الخمسة الأوائل معظم فترات الموسم، لكنه فقد زخمه في الأسابيع الماضية، وعليه الآن التغلب على تشلسي ويأمل في تعثر فيلا أو نيوكاسل.

لكن حتى بحال إخفاقه في التأهل إلى المسابقة القارية الأولى، إلا أن فوريست ضمن بلوغه المسابقة القارية الرديفة يوروبا ليغ.

كان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكنه كشر عن أنيابه تحت إشراف البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، المدرب السابق للإتحاد السعودي، فأصبح أول فريق في برميرليغ يضاعف عدد نقاطه بين موسم وآخر.

قال سانتو إن فريقه يتطلع إلى تحدي تشلسي رغم الضغوط "نستمتع بالتحضير لمباراة كبرى. الجميع يستمتع بهذا الأمر هنا".

لحظة تتويج ليفربول

بعد أربع سنوات من هيمنة مانشستر سيتي على اللقب، سيحظى لاعبو ليفربول بفرصة التتويج أمام جماهيرهم، ضد حامل لقب الكأس كريستال بالاس، الأحد أيضا، إذ تقام جميع المباريات في توقيت واحد تفاديا لإمكانية التلاعب بالنتائج.

أحرز ليفربول عام 2020 لقبه الأول في الدوري خلال ثلاثين سنة، لكنه اضطر إلى الاحتفال وراء أبواب موصدة بسبب قيود جائحة كوفيد.

ويتوقع أن يكون الاحتفال كبيرا لفريق النجم المصري محمد صلاح الذي ضمن اللقب الشهر الماضي بفوز كبير على توتنهام 5 1.

وتتركز الانظار حول كيفية تعامل جماهير الفريق مع الظهير ترنت ألكسندر أرنولد الذي يبدو في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأغضبهم جراء هذه الخطوة التي أعلنها مطلع الشهر.

تعرض اللاعب الدولي للصافرات خلال التعادل الأسبوع الماضي أمام أرسنال 2 2 ولم يلعب في الخسارة التالية ضد برايتون (2 3).

قال مدرب "الحمر" الهولندي أرنه سلوت إنه لم يتخذ بعد قراره حيال دور أرنولد في المباراة لكنه كشف انه "يستحق" المشاركة في الاحتفالات "ينبغي أن يستمتع الجميع في هذا اليوم".

تابع "منذ 35 سنة والناس تنتظر هذه اللحظة، وأعتقد أننا وجهنا رسالة أمام توتنهام".

كآبة مانشستر يونايتد

يصعب توقع أجواء ملعب أولد ترافورد، عندما يستقبل يونايتد أستون فيلا سادس الترتيب.

بعد خسارته نهائي يوروبا ليغ بهدف أمام توتنهام الذي حجز بدوره بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال، يتجه يونايتد نحو أسوأ مركز له في الدوري منذ عام 1974 عندما هبط إلى المستوى الثاني.

قدم لاعبو المدرب روبن أموريم مستوى هابطا هذا الموسم، وفازوا ست مرات فقط في الدوري منذ حلوله بدلا من الهولندي المقال إريك تن هاغ في تشرني الثاني/نوفمبر.

فاز فيلا مرتين فقط على يونايتد في أولد ترافورد في الحقبة الجديدة من برميرليغ، لكن هذه المرة يملك حافزا إضافيا في ظل صراعه على بطاقة التأهل إلى دوري الابطال.