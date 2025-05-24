Monte Carlo (موناكو) : ينطلق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين من المركز الأول الأحد في سباق جائزة موناكو الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما سجّل أسرع زمن خلال فترة التجارب التأهيلية السبت.

وتفوق وصيف بطل العالم على ابن الإمارة شارل لوكلير سائق فيراري وزميله الأسترالي في ماكلارين أوسكار بياستري بفارق 109 و175 جزءا من الألف من الثانية على التوالي.

وتمكّن نوريس من كسر الرقم القياسي للحلبة بفارق عشرين جزءا من الثانية، وهو الرقم الذي كان يحمله منذ 2019 بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون. وبهذا، أحرز نوريس مركز الانطلاق الأول للمرة الـ11 في مسيرته، والأولى منذ افتتاح الموسم في منتصف آذار/مارس بأستراليا.

وقال السائق البريطاني بعد التأهل "لقد مضى وقت طويل، والشعور رائع! كنت أواجه بعض الصعوبات في التجارب خلال الشهرين الماضيين، لذا أنا سعيد جدا بالحصول على المركز الأول، خصوصا هنا في موناكو حيث الأمر في غاية الصعوبة".

وجاء هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الرابع، بفارق ملحوظ عن الثلاثي الأول، أمام الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، كما الوافد الجديد والمفاجئ الفرنسي إسحاق حجار (آر بي).

أما الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) فاحتل المركز السابع، أمام الفرنسي إستيبان أوكون (هاس). واكتملت المراكز العشرة الأولى بالنيوزيلندي ليام لوسون (آر بي) والتايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس).

وشهدت الحصة التأهيلية توقفا مرتين بسبب رفع العلم الأحمر بعد حوادث طالت سيارات مرسيدس، حيث اصطدم الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي بالحاجز في المنعطف العاشر في نهاية القسم الأول من التجارب، ما ألحق أضرارا بسيارته.

ثم تعطلت سيارة زميله البريطاني جورج راسل في بداية القسم الثاني فتوقفت سيارته الفضية في نفق الحلبة. وسينطلق السائقان من المركزين 15 و14 تواليا.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية لسباق جائزة موناكو الكبرى السبت: الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:09.954 دقيقة

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:10.063 د.

3. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:10.129 د.

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:10.382 د.

5. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:10.669 د.

6. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:10.923 د.

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:10.924 د.

8. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:10.942 د.

9. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:11.129 د.