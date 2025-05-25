واشنطن : أكرم مينيسوتا تمبروولفز وفادة ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر عندما تغلب عليه 143 101 السبت منعشا آماله في المنافسة على لقب المنطقة الغربية وبطاقة الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بعد خسارتهم مرتين في أوكلاهوما، أظهر الذئاب وجها مختلفا تماما على ملعبهم ضد أوكلاهوما سيتي الذي بدا عاجزا على مقاومة أصحاب الأرض على غرار نجمهم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري والذي اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط (نجح في 4 محاولات من أصل 13).

وقلص تمبروولفز الفارق إلى 1 2 في الدور النهائي للمنطقة الغربية الذي يحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات، محققا الأهم لأنه لم ينجح أي فريق على الإطلاق في قلب تخلفه 0 3 الى فوز في سلسلة من الأدوار الإقصائية.

وتقام المباراة الرابعة في مينيابوليس أيضا الاثنين، قبل المباراة الخامسة في أوكلاهوما الأربعاء المقبل.

وبدأ تمبروولفز المباراة بقوة وحسم الربع الأول بفارق 20 نقطة (34 14)، قبل أن يوسعه الى 31 نقطة (72 41) في نهاية الشوط الاول بعدما كسب الثاني 38 27.

وواصل أصحاب الارض أداءهم الجماعي الرائع وكسبوا الثالث 35 29 ووسعوا الفارق الى 45 نقطة (129 84) قبل نهاية المباراة بفترة وجيزة، ثم أنهوا اللقاء بفارق 42 نقطة (143 101).

ويدين تمبروولفز بفوزه الى نجمه أنتوني إدواردز الذي سجل 30 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، مسجلا 12 من 17 محاولة، بينها خمس ثلاثيات من أصل 8 محاولات.

وأضاف ستة لاعبين آخرين من مينيسوتا الذي حقق رقما قياسيا للنادي في عدد النقاط في مباراة فاصلة، 10 نقاط على الأقل أبرزهم جوليوس راندل الذي أضاف 24 نقطة معوضا ظهوره المخيب في المباراة الثانية عندما اكتفى بتسجيل ست نقاط فقط.

واستعاد لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير فاعليته الدفاعية حيث سجل 7 نقاط مع 7 متابعات، وشارك بشكل رئيسي في تحييد خطورة غلجيوس ألكسندر.