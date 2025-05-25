باريس : استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى عالميا، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب على ملاعب رولان غاروس بقوة بفوزها السهل على الروسية كاميلا رخيموفا 6 1 و6 0 الأحد في الدور الأول.

واحتاجت سابالينكا الساعية الى فك النحس الذي يلازمها في البطولة الفرنسية حيث لم تتمكن من تجاوز نصف النهائي، الى 70 دقيقة لتحقيق الفوز الثالث في ثلاث مواجهات أمام رخيموفا، والثاني في رولان غاروس بعد دور الـ32 في عام 2023.

وكسرت البيلاروسية إرسال منافستها الروسية مرتين في المجموعة الاولى في الشوطين الثاني والسادس وأنتها في صالحها 6 1 في 25 دقيقة، قبل أن تكسب الثانية نظيفة في 34 دقيقة في طريقها الى الفوز بتسعة اشواط متتالية.