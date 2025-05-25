واشنطن : عاد إنتر ميامي ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من بعيد بعدما تخلف 1 3 أمام مضيفه فيلادلفيا يونيون متصدر المنطقة الشرقية وانتزع منه تعادلا ثمينا 3 3 السبت بفضل هدف في الوقت بدل الضائع للبديل الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الأميركي لكرة القدم.

حسم فيلادلفيا الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما كوين سوليفان بتسديد رائعة من داخل المنطقة (7) والإسرائيلي تاي باريبو (44)، وقلص الأرجنتيني تاديو أييندي الفارق مطلع الشوط الثاني (60)، لكن باريبو أعاده الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (73)، قبل أن يعيد ميسي الأمل لإنتر ميامي بتقليصه مجددا من ركلة حرة مباشرة رائعة من خارج المنطقة (87)، ثم سجل سيغوفيا التعادل بشكل دراماتيكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتابع إنتر ميامي سلسلة نتائجه السيئة حيث حقق فوزا واحدا فقط في المباريات الثماني الاخيرة في مختلف المسابقات حيث اهتزت شباكه 23 مرة.

ويحتل فريق المدرب الارجنتيني خافيير ماسشيرانو المركز السادس في المنطقة الشرقية برصيد 23 نقطة من 14 مباراة بفارق سبع نقاط خلف فيلادلفيا يونيون المتصدر.

وأشاد لاعب وسط برشلونة الدولي السابق برد فعل فريقه، وقال "أظهرنا شخصية قوية. كانت بداية صعبة أخرى للمباراة علينا، لأننا استقبلنا الهدف في البداية، لكن اللاعبين أظهروا رغبتهم في القتال للخروج من هذا الوضع".

وأضاف "نمر بفترة سيئة، لكننا نمتلك روحا عالية للعودة إلى الفريق الذي كنا عليه في بداية الموسم"، مطالبا خط دفاعه بتحسين أدائه.