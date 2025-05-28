فروكلاف (بولندا) : قلب تشلسي الانكليزي الطاولة على ريال بيتيس الاسباني عندما حول تخلفه الى فوز 4 1 الأربعاء في مدينة فروكلاف البولندية في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم وتوج باللقب.

وحسم ريال بيتيس الشوط الاول في صالحه بهدف لجناحه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (9)، لكن تشلسي رد بقوة في الثاني وبرباعية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إنتسو فرنانديس (65) والسنغالي نيكولاس جاكسون (70) والبديل جايدون سانشو (83) والإكوادوري مويسيس كايسيدو (90+1).

وهو اللقب القاري التاسع لتشلسي في تاريخه، والأول منذ فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أربع سنوات، وبات أول فريق يحرز ألقاب المسابقات القارية الخمسة الكبرى بعد تتويجه مرتين بكل من دوري الأبطال (2011 2012 و2020 2021)، والدوري الأوروبي (2012 2013 و2018 2019)، والكأس السوبر الأوروبية (1998 و2021)، وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي وأصبحت "يوروبا ليغ" (1970 1971 و1997 1998).

وتفوق التلميذ المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا على معلمه المدرب التشيلي مانويل بيليغريني وكتب تاريخا كرويا جديدا مع فريقه تشلسي في موسمه الاول معه خلفا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولعب ماريسكا تحت قيادة بيليغريني في ملقة الاسباني (2011 2012) وعمل معه مدربا مساعدا في وست هام يونايتد الانكليزي (2018 2019).

وجاء تتويج ماريسكا بعد أربعة أيام من قيادته تشلسي الى التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل فوزه الثمين على مضيفه نوتنغهام فوريست 1 0 الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

كما أن اللقب جاء قبل أيام قليلة من سفر النادي الى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة الى جانب فلامينغو البرازيلي والترجي التونسي والمتأهل عن ملحق الكونكاكاف، وبعد أسبوع على تتويج جاره توتنهام بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مواطنه مانشستر يونايتد (1 0) في بلباو الاسبانية.

في المقابل، فشل ريال بيتيس في التتويج بلقبه القاري الاول في أول مباراة نهائية في تاريخه، وخيب لاعبه المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي أنتوني الآمال بعرض باهت خلافا لتألقه في الأدوار السابقة، كما تأثر الفريق الأندلسي بإصابة الزلزولي، أنشط لاعب في المباراة منذ بدايتها، مطلع الشوط الثاني (53).

شوطان مختلفان

وشهدت المباراة شوطين مختلفين، سيطر الفريق الأندلسي على مجريات الأول وكان بإمكانه التسجيل في أكثر من مناسبة، فيما استفاق النادي اللندني في الثاني ودك شباك منافسه برباعية.

وعاد جاكسون الى صفوف تشلسي بعد غيابه عن مباراتيه الاخيرتين في الدوري بسبب الإيقاف اثر طرده في هزيمة فريقه أمام نيوكاسل مطلع الشهر الحالي.

ودفع ماريسكا الذي اعتمد على الشباب والبدلاء خلال مشوار فريقه نحو النهائي، بالدنماركي فيليب يورغنسن في حراسة المرمى بدلاً من الإسباني روبرت سانشيس، لكنه اختار تشكيلة قوية بقيادة نجمه بالمر والقائد الدولي الارجنتيني إنتسو فرنانديس.

في المقابل، خاض ريال بيتيس المباراة في غياب الثلاثي دييغو يورنتي ومارك روكا وهيكتور بيليرين بسبب الاصابة.

وكان ريال بيتيس المبادر الى الهجوم عندما توغل الزلزولي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة تابعها البرازيلي أنتوني برأسه فوق المرمى (5).

ورد تشلسي بهجمة مرتدة قادها نجمه كول بالمر الذي انطلق من الجهة اليمنى وتلاعب بالمدافعين الاميركي جوني كاردوسو والسويسري ريكاردو رودريغيز داخل المنطقة قبل ان يسدد كرة زاحفة بين يدي الحارس أدريان (6).

ونجح الزلزولي في افتتاح التسجيل اثر تمريرة من ايسكو الذي استفاد من كرة قطعها بابلو فورنالس في منتصف ملعب تشلسي من المدافع الفرنسي مالو غوستو، فهيأها الدولي المغربي لنفسه بيمناه داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه على يسار يورغنسن (9).

وهو الهدف السادس للزلزولي في المسابقة والـ11 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وبات الزلزولي ثالث لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية للمسابقة بعد الجزائري سعيد بن رحمة مع وست هام يونايتد الانكليزي في مرمى فيورنتينا الايطالي (2 1) في موسم 2022 2023، والمغربي أيوب الكعبي مع فريقه أولمبياكوس اليوناني في مرمى فيورنتينا أيضا (1 0 بعد التمديد) في موسم 2023 2024.

وكاد مارك بارترا يضيف الهدف الثاني بتسديدة رائعة خادعة من خارج المنطقة لكن يورغنسن أبعدها بصعوبة الى ركنية (14).

وتلقى الزلزولي كرة من ايسكو وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بغوستو وتلابفوه تشالوباه وهيأها إلى كاردوسو على بعد 5 أمتار من المرمى لكنه سددها برعونة بقدم المدافع الفرنسي الاخر بونوا بادياشيل وتحولت الى ركنية لم تثمر (21).

صحوة بالمر

ودفع ماريسكا بالقائد الدولي ريس جيمس مطلع الشوط الثاني مكان غوستو، ورد عليه بيليغريني بإشراك الفرنسي رومان بيرو مكان رودريغيز.

واضطر بيليغريني الى استبدال مهاجمه الزلزولي بسبب تعرض لإصابة فدفع بلاعب الوسط الواعد جيسوس رودريغيس (19 عاما) مكانه (53).

وسنحت فرصة امام جاكسون لإدراك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها أدريان (57).

ودفع ماريسكا بجايدون سانشو وليفي كولويل مكان البرتغالي بيدرو نيتو وبادياشيل (61).

وأثمر ضغط تشلسي هدف التعادل برأسية لفرنانديس في إدراك التعادل برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لبالمر فأسكنها على يمين أدريان (65).

وهو الهدف الثاني لفرنانديس في ست مباريات في المسابقة.

وجرب بالمر حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها أدريان على دفعتين (69).

وتابع بالمر تألقه بصناعته الهدف الثاني للنادي اللندني بتمريرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها جاكسون بصدره من مسافة قريبة داخل المرمى (70).

وهو الهدف الثالث لجاكسون في ثلاث مباريات في المسابقة.

وأهدر جاكسون فرصة الضربة القاضية اثر هجمة مرتدة سريعة كان على وشك الانفراد بأدريان لكن الكرة طالت عليه فالتقطها حارس مرمى ريال بيتيس في توقيت مناسب (78).

وأصيب جاكسون عقب الهجمة وترك مكانه لكيرنان ديوسبوري هال (80).

وقضى سانشو على آمال ريال بيتيس في العودة في النتيجة عندما تلقى كرة من ديوسبوري هال داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أدريان (83).