فروكلاف (بولندا) : قلب تشلسي الانكليزي الطاولة على ريال بيتيس الاسباني عندما حول تخلفه الى فوز 4 1 الأربعاء في مدينة فروكلاف البولندية في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم وتوج باللقب.

وحسم ريال بيتيس الشوط الاول في صالحه بهدف لجناحه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (9)، لكن تشلسي الذي توج باللقب الاوروبي التاسع في تاريخه، رد بقوة في الثاني وبرباعية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إنتسو فرنانديس (65) والسنغالي نيكولاس جاكسون (70) والبديل جايدون سانشو (83) والإكوادوري مويسيس كايسيدو (90+1).

وبات تشلسي أول فريق يحرز ألقاب المسابقات القارية الخمسة الكبرى بعد تتويجه مرتين بكل من دوري أبطال أوروبا (2011 2012 و2020 2021)، والدوري الأوروبي (2012 2013 و2018 2019)، والكأس السوبر الأوروبية (1998 و2021)، وكأس الأندية الفائزة بالكؤوس التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي وأصبحت "يوروبا ليغ" (1970 1971 و1997 1998).

وتفوق التلميذ المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا على معلمه المدرب التشيلي مانويل بيليغريني وكتب تاريخا كرويا جديدا مع فريقه تشلسي في موسمه الاول معه خلفا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولعب ماريسكا تحت قيادة بيليغريني في ملقة الاسباني (2011 2012) وعمل معه مدربا مساعدا في وست هام يونايتد الانكليزي (2018 2019).

وجاء تتويج ماريسكا بعد أربعة أيام من قيادته تشلسي الى التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل فوزه الثمين على مضيفه نوتنغهام فوريست 1 0 الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

كما أن اللقب جاء قبل أيام قليلة من سفر النادي الى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة الى جانب فلامينغو البرازيلي والترجي التونسي والمتأهل عن ملحق الكونكاكاف.

في المقابل، فشل ريال بيتيس في التتويج بلقبه القاري الاول في أول مباراة نهائية في تاريخه.