إيلاف من القاهرة: تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الأربعاء إلى الجولة الختامية من الدوري المصري، التي تشهد صراعا ناريا بين الأهلي وبيراميدز على لقب موسم 2024-2025.

ويتصدر نادي الأهلي جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة، ما يجعل الفوز هو الخيار الوحيد لبيراميدز إذا أراد انتزاع أول لقب دوري في تاريخه، شريطة خسارة الأهلي في مباراته بالجولة الأخيرة.

وإذا خسر أو تعادل بيراميدز الليلة، فكل ما يحتاج إليه الأهلي هو التعادل لحسم اللقب بشكل رسمي.

وفي الجولة الختامية يستضيف الأهلي فاركو فيما يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا.

وتقام جميع مباريات مجموعة التتويج في توقيت موحد هو الثامنة مساء بتوقيت مصر، حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمجموعة التتويج في الدوري المصري، بحسب توقيت مصر والسعودية:

الأهلي × فاركو – الساعة 20:00

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – 20:00

بتروجيت × البنك الأهلي – 20:00

النادي المصري × حرس الحدود – 20:00.

