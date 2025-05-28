ماتزال مدينة ليفربول الانجليزية، تحتفل مع ناديها الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكرة القدم، للموسم 2024-2025، وذلك للمرة العشرين في تاريخ النادي، وكانت احتفالية ضخمة، قد جابت شوارع المدينة بحضور الآلاف من عشاق النادي العريق .

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنكليزي، لكرة القدم، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، بفوزه الكاسح على ضيفه توتنهام هوتسبير 5/ 1، الأحد 27 نيسان/مايو ، على ملعب "إنفيلد"، في الجولة الـ ـ34 ، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أنهى موسمه في المركز الأول، برصيد 84 نقطة، عقب فوزه في 25 مباراة وتعادله في 9 وخسارته لـ 4 فقط.

ونجح ليفربول في حصد 82 نقطة، من أصل 34 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي، فيما سجل نجمه المصري محمد صلاح 28 هدفًا حتى الآن، ليكون في صدارة هدافي المسابقة، إلى جانب صناعته لـ 18 هدفًا، ليتصدر بذلك قائمة التسجيل والمساهمات، ويقود فريقه إلى التتويج باللقب رقم 20 في تاريخ الدوري الإنجليزي. معادلاً رقم مانشستر يونايتد القياسي.

وبفوزه بالبطولة، يؤكد نادي ليفربول، على أنه مايزال قادرا على حصد البطولات، رغم رحيل مدربه الشهير يورغن كلوب، الذي أمضى سنوات طويلة في تدريب الفريق، وليخط مدربه الجديد أرني سلوت سطور بداية نجاححاته مع النادي، بتحقيق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وليتعادل ليفربول مع منافسه مانشستر يونايتد، في صدارة الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجاً باللقب.

ويرى محللون رياضيون، أن ليفربول أثبت جدارته باللقب، من حيث قوة الهجوم، وامتلاكه لأفضل دفاع، بعد نادي أرسنال، كما أن لاعبيه أظهروا، أنهم الأكثر انسجاما مع رؤية الجهاز الفني للنادي، خلال مباريات الدوري السابقة.

أرني سلوت

يجمع كثير من لاعبي الفريق، على أن المدرب الجديد لليفربول، أرني سلوت، بعث روحا جديدا في الفريق، إذ يقول مدافع الفريق الفرنسي إبراهيما كوناتي، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "إن سلوت أخبر اللاعبين قبل بداية الموسم، أن بإمكانهم الفوز بلقب الدوري"، موضحاً: "أعتقد أنه جلب شيئاً جديداً للفريق، مثل التغيير في أسلوب اللعب، وقبل بداية الموسم شرح لنا لماذا لم نفز باللقب في الموسم الماضي، من خلال بعض التفاصيل، وقال إنه إذا قمنا بتغيير ذلك فأننا سنتطور وسيكون لدينا فرصة كبيرة في الفوز بالدوري، وهذا ما قمنا به منذ بداية الموسم".

وكان نجم ليفربول المصري محمد صلاح، قد مضى في نفس الاتجاه بعد فوز الفريق بالبطولة، إذ أثنى في تصريحات لقناة (أون سبورت) على أرني سلوت قائلا : "العلاقة بيني وبين سلوت رائعة للغاية وأنا أكثر ارتياحًا معه ، كما أن طريقة اللعب مختلفة بينه وبين يورغن كلوب" .وواصل حديثه: " منذ البداية كان سلوت صريحا معي وتحدث معي منذ أول 3 أيام، وتمكن في إخراج كل ما لدي وهذا الموسم هو الأمتع لي وأنا أشعر معه بالراحة".

محمد صلاح

يعد نجم ليفربول المصري محمد صلاح، جزءا لا يتجزأ من النجاح الذي حققه ليفربول، هذا الموسم، فمنذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017، وهو يحطم مع ناديه الأرقام القياسية، حيث بات ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول، كما احرز خلال وجوده مع النادي جائزة أفضل لاعب مرتين، وهو مرشح لنيل هذه الجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم.

وخلال لعب محمد صلاح مع ليفربول، حقق النادي تسع بطولات، ففاز بالدوري الانجليزي مرتين، وبكأس الرابطة مرتين، وبدوري أبطال أوربا مرة واحدة، وبكأس العالم للأندية مرة واحدة، وبكأس السوبر الأوربي مرة واحدة، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكذلك بكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.

ويمثل محمد صلاح نجم ليفربول الشهير والذي بات يعرف بلقب "الملك المصري"، قصة نجاح مثالية لإنسان متواضع، ولاعب كرة قدم كافح كثيرا، من أجل الوصول إلى المرتبة التي يتربع عليها الآن، إذ يقول رياضيون تابعو ا مسيرته الكروية، إن حياة الرجل لم تكن سهلة في بدايتها، ويتحدثون عن كيف كان يسافر ثلاث ساعاتٍ من بلدته، إلى القاهرة للوُصول إلى الحصص التَّدريبيَّة.

ويعتبر محللون رياضيون، أن قصة نجاح محمد صلاح، ربما تكون عامل إلهام للكثير من الشباب بشكل عام، وللشباب العربي على وجه الخصوص، على تحدي الصعاب، والاجتهاد والتحلي بالأمل من أجل الوصول إلى النجاح، الذي يبتغيه أي شاب في حياته.

كيف ترون فوز ليفربول ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم؟

هل تتفقون مع أن النادي كان الأفضل دوما خلال مباريات الدوري من حيث ميزات الهجوم والدفاع؟

كيف تقيمون انجاز مدرب الفريق الجديد أرني سلوت وهل كان لأدائه دور في هذا الانجاز؟

وما هو برأيكم الفارق بين طريقة ارني سلوت وسلفه يورغن كلوب؟

كيف ترون دور النجم المصري محمد صلاح فيما وصل إليه الفريق من إنجازات؟

وماهو الجانب الملهم في مسيرة محمد صلاح الكروية للشباب العربي؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 28 أيار/ مايو

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