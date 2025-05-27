إيلاف من دمشق: نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها أن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وعقدت في الأسابيع الأخيرة اجتماعات وجها لوجه بين الجانبين، تهدف إلى إزالة التوتر ومنع الاشتباك في منطقة الحدود.

وقالت مصادر سورية وغربية ومصدر استخباراتي إقليمي إن "هذه الاجتماعات تستند إلى محادثات خلف الكواليس جرت عبر وسطاء منذ أن أطيح بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي".

وأوضحت أنه "من الجانب السوري، قاد الاتصالات مسؤول أمني رفيع هو أحمد الدلّاتي، الذي عين محافظا لمحافظة القنيطرة الحدودية مع مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل،. كما تولى الدلّاتي مؤخرا مسؤولية الأمن في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي تسكنها أقلية درزية".

وذكرت "رويترز" أنه لم يتسن لها تحديد المشاركين من الجانب الإسرائيلي، رغم أن اثنين من المصادر أشارا إلى أنهم مسؤولون أمنيون.

وأكد ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات وجهاً لوجه جرت في المنطقة الحدودية، شملت أراضٍ تحت سيطرة إسرائيل.

وفي 14 مايو، شهدت الرياض اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع الأمر الذي ألقى بظلاله على سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، وأرسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية بضرورة السعي لتفاهمات مع الشرعة.

ووصف مصدر استخباراتي إقليمي لقاء ترامب مع الشرع بأنه نقطة تحوّل أساسية في السياسة الأمريكية، إذ أضرت باستراتيجية إسرائيل في استغلال تفكك سوريا بعد سقوط الأسد.

وقال مطلع على المحادثات غير المباشرة: "حتى الآن، الهدف هو السلام بمعنى غياب الحرب، وليس التطبيع".

وأشار ترامب بعد لقائه الشرع إلى أن الأخير مستعد في المستقبل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه أضاف أن ذلك سيستغرق وقتا.