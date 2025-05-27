إيلاف من لندن: وجه وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول في شكل غير مسبوق انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب غاراتها المستمرة على غزة. وقال إن حرمان سكان القطاع من الغذاء والدواء بغير المقبول وصفها بغير المقبولة.

وقد مضى كبير الدبلوماسية الألمانية الوزير وادفول إلى أبعد من ذلك حين قال، إننا لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار.

يذكر أن يوهان وادفول حين تسلم منصبه يوم 8 مايو الحالي، كان تعهد بتعزيز سياسة ألمانيا الداعمة لإسرائيل، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية في الشرق الأوسط.

موقف المستشار

من جهته، وفي مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لفنلندا، وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء توبيخا للدولة العبرية حيث انتقد بشدة الغارات المكثفة والمستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة وقال إن هذه الضربات غير مبررة ولم تعد مفهومة على حد قوله.

وقال موقع (يورونيوز) إن هذه التصريحات تعكس تحولا في الخطاب الرسمي لبرلين، حيث أنها المرة الأولى التي تجاهر فيها السلطات الألمانية بموقفها مما يجري في قطاع غزة.

ويعتبر هذا التحول بمثابة تماه مع المزاج الشعبي العام واستعداد أكبر لانتقاد إسرائيل منذ هجمات حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.