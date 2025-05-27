إيلاف من لندن: أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون مبكرًا من عقوبته بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة.

وخُفِّضت عقوبة الناشط السياسي اليميني المتطرف، واسمه الأصلي ستيفن ياكسلي لينون، بأربعة أشهر في المحكمة العليا الأسبوع الماضي. وكان من المقرر إطلاق سراحه في 26 يوليو/تموز.

وسُجن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد اعترافه بخرق أمر صادر عن المحكمة العليا عام 2021 يمنعه من تكرار ادعاءات كاذبة ضد لاجئ سوري رفع عليه دعوى قضائية ناجحة بتهمة التشهير.

وتحدث روبنسون خارج السجن، وقد بدا مختلفًا بشكل واضح بشعره الطويل ولحيته الكثيفة، وشكر الملياردير إيلون ماسك، الذي كان من أشد مؤيديه.

وتألفت عقوبة روبنسون من جزأين: جزأين "عقابي" لمدة 14 شهرًا وجزأ "إكراه" لمدة أربعة أشهر، حيث أبلغه القاضي القاضي جونسون بإمكانية تخفيف عقوبته إذا ما "تخلص" من تهمة ازدرائه للمحكمة باتخاذ خطوات للامتثال للأمر القضائي.

الأمر القضائي

وتقدم بطلب للتخلص من تهمة ازدرائه للمحكمة في جلسة استماع عُقدت في 20 مايو/أيار، حيث أبلغ محاموه المحكمة بأنه أبدى "التزامًا" بالامتثال للأمر القضائي.

وأقر محامو النائب العام بأن روبنسون قد اتخذ خطوات للامتثال للأمر القضائي.

وفي حكمه، قال القاضي جونسون إنه على الرغم من "غياب الندم أو الندم" من روبنسون، إلا أنه أظهر "تغييرًا في موقفه" منذ صدور الحكم عليه.

وقال القاضي: "لقد تعهد [روبنسون] بالامتثال للأمر القضائي مستقبلاً، وأنه لا ينوي انتهاكه مجددًا، وأنه يدرك عواقب ما سيحدث في حال انتهاكه مجددًا".

وأضاف: "أرى أنه من المناسب الموافقة على الطلب".

وأكد روبنسون أنه سينظم مهرجانًا لحرية التعبير لمؤيديه في وقت لاحق من هذا العام.

وفي قضية منفصلة، ​​من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 5 يونيو/حزيران بتهمة مضايقة صحفيين.

ووُجهت إلى روبنسون تهمتان بالتحرش والتسبب في الخوف من العنف بين 5 أغسطس/آب و7 أغسطس/آب 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل بتهمة عدم تقديم رقم التعريف الشخصي لهاتفه المحمول عندما أوقفته شرطة كينت في فولكستون في يوليو/تموز 2024.